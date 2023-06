Le litchi vietnamien sans pépins est désormais disponible sur le marché britannique

Le 16 juin, le premier lot de litchi sans pépins en provenance du Vietnam a été présenté pour la première fois sur le marché britannique.

Le litchi sans pépins a été cultivé dans le district de Ngoc Lac de la province de Thanh Hoa (Centre). Photo: VNA

C'est le quatrième fruit frais vietnamien exporté vers ce marché exigeant cette année, après le pomelo rouge Tan Lac, le pomelo Dien, et les oranges Yen Thuy et Cao Phong (Hoa Binh).



Ce lot de litchi sans pépins a été cultivé dans le district de Ngoc Lac de la province de Thanh Hoa (Centre) par la compagnie Ho Guom - Song Am (appartenant au groupe Ho Guom) et importé au Royaume-Uni par TT Meridian, une entreprise spécialisée dans la distribution de litchi et de produits agricoles vietnamiens sur ce marché.

Le litchi sans pépins est vendu entre 16 et 18 livres le kilo sur ce marché, soit de 3 à 4 livres de plus que le litchi normal, a fait savoir Thai Tran, PDG de la société TT Meridian.



Si la qualité et le prix de ce fruit vietnamien sans pépins sont acceptés par le marché britannique, TT Meridian importera environ une tonne de fruits par semaine en juin et juillet, lors de la saison de ce fruit vietnamien, a-t-il dit, ajoutant que le processus de la récolte des fruits au Vietnam à la vente au Royaume-Uni, ne prend que 36 heures.



Selon les informations de l’e-portail de la province de Thanh Hoa, le litchi sans pépins de Ngoc Lac est produit selon les processus VietGAP et GlobalGAP, obtenant des certificats biologiques et répondant aux exigences pour l'exportation vers le Japon, le Canada et l'Europe.