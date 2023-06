Le litchi vietnamien et le longane espèrent une plus grande part de marché à Singapour

Le bureau commercial vietnamien à Singapour s'emploie à promouvoir l'exportation de fruits vietnamiens, en particulier le longane et le litchi, vers Singapour.

Le litchi de Thanh Ha pour les exportations. Photo : VNA

En conséquence, une série d'activités, notamment le programme de la semaine des produits vietnamiens, ainsi que des événements de réseautage d'affaires et de test de litchi, ont eu lieu dans la nation insulaire.

Un soutien supplémentaire du bureau est également disponible pour toutes les localités et entreprises vietnamiennes ayant l'intention d'exporter du litchi et du longane frais vers le marché.

Selon les données de l'administration commerciale singapourienne, l'année dernière, le pays a dépensé respectivement 6,78 millions de SGD (5,02 millions de dollars) et 4,6 millions de SGD pour l'importation de litchi et de longane frais. Parmi les sommes, les expéditions des deux fruits du Vietnam valaient 43.000 SGD et 4.000 SGD.

Le litchi et le longane du Vietnam ont jusqu'à présent pénétré de nombreux marchés exigeants tels que le Japon, la République de Corée et l'Australie. Avec leur qualité, leur marque et leur potentiel, ils voient amplement de place pour s'implanter à Singapour.