Le législateur suprême vietnamien rencontre la gouverneure générale d’Australie

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân et la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn se serrent la main. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a eu mercredi 10 septembre à Hanoi une entrevue avec la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, saluant sa visite d’État au Vietnam qui donne un nouvel élan au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a félicité l’Australie pour l’organisation réussie des 48es élections législatives australiennes et a adressé ses félicitations au président de la Chambre des représentants et au président du Sénat pour leur réélection.

Il a affirmé la politique constante du Vietnam, qui chérit et souhaite promouvoir ses relations d’amitié et de partenariat stratégique global avec l’Australie. Il a salué les progrès de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment législatif.

Il a proposé que les deux pays continuent de renforcer leur confiance politique en intensifiant les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment entre leurs parlements, afin de préserver efficacement le contenu du partenariat stratégique global.

Le législateur suprême vietnamien a hautement apprécié la dynamique du commerce bilatéral, qui a atteint 14 milliards de dollars en 2024 ; et s’est déclaré convaincu que les deux parties atteindraient bientôt l’objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux et de doubler les investissements bilatéraux dans les 2 à 3 prochaines années.

Il a proposé que l’Australie facilite et continue d’accompagner le Vietnam dans la nouvelle étape de développement, en élargissant la coopération dans des domaines prioritaires et importants tels que l’économie verte, l’économie numérique, la science et la technologie, l’innovation et les énergies renouvelables ; qu’elle continue d’augmenter son budget d’aide, d’élargir le programme de bourses du gouvernement pour les étudiants et de soutenir la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires et employés publics vietnamiens.

Le président de l’Assemblée nationale a également exhorté les deux pays à renforcer les échanges populaires, à élargir leur coopération dans le tourisme, le travail, l’éducation, la formation et la culture, notamment en élargissant la délivrance de visas étudiants, touristes et de travail pour les citoyens vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Australie, contribuant ainsi au développement de l’Australie et servant de pont pour les relations bilatérales.

Concernant la coopération parlementaire, il a proposé aux deux parties de renforcer les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, la coopération, les échanges et le partage d’expériences entre les organes législatifs des deux pays, en particulier entre les commissions de l’Assemblée nationale, les groupes parlementaires d’amitié, les femmes parlementaires et les jeunes parlementaires, non seulement sur les questions juridiques et institutionnelles, mais aussi sur le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux et sur les enjeux mondiaux tels que la transformation numérique, la croissance verte et la réponse au changement climatique.



Les deux parties sont également appelées à continuer de coopérer, de se coordonner et de se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP).

Félicitant le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le peuple vietnamien pour le 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre ainsi que des réalisations impressionnantes du Vietnam en matière de développement socio-économique, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, a affirmé que l’Australie est toujours un partenaire fiable du Vietnam.

L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global reflète la confiance politique entre les deux pays, a-t-elle déclaré, soulignant l’engagement de l’Australie à poursuivre la coopération pour développer les relations bilatérales, y compris les relations entre les deux organes législatifs, de manière plus substantielle et plus forte.

La dirigeante australienne a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de l’Australie en particulier et aux relations australo-vietnamiennes en général.



Elle a souligné que l’Australie continue de soutenir le Vietnam dans la formation et le développement des ressources humaines, de fournir son APD et son soutien financier et technique pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de croissance.

La gouverneure générale Sam Mostyn a hautement apprécié la coopération efficace entre les deux pays dans le domaine de l’éducation et de la formation, et s’est réjouie que l’Australie ait offert plus de 70 programmes de bourses au Vietnam.

Elle a convenu de promouvoir davantage la coopération en matière de commerce et d’investissement, d’égalité des sexes, d’autonomisation des femmes, ainsi que la coopération dans la lutte contre le changement climatique dans le delta du Mékong. – VNA/VI