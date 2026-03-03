Le législateur suprême souligne la direction absolue et directe du Parti sur l’armée

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân s’exprime lors de la réunion avec la 9e division du 34e corps d’armée, à à Hô Chi Minh-Ville, le 3 mars 2026. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé mardi 3 mars de renforcer la direction absolue et directe du Parti dans tous les aspects, ainsi que la gestion centralisée et unifiée de l’État vis-à-vis de l’armée.



Il s’agit là d’un contenu fondamental dans la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne, avant tout politiquement forte, a-t-il souligné lors d’une réunion de travail à Hô Chi Minh-Ville avec la 9e division du 34e corps d’armée, l’une des premières unités déployées sur le front du Sud-Est pendant la guerre du Vietnam.



Félicitant la division pour ses plus de 60 ans de service, le législateur suprême a souligné qu’elle avait toujours rempli ses missions et avait reçu à deux reprises le titre de «Héros des Forces armées populaires», ainsi que l’Ordre Hô Chi Minh et d’autres nobles distinctions honoriques.



Le législateur suprême a salué l’attention particulière portée par la division à son renforcement politique, qu’il considère comme un élément déterminant pour l’amélioration de sa qualité globale et de ses capacités de combat.



En outre, il a souligné que la division a lié le Mouvement d’émulation de la détermination à vaincre à la promotion de l’étude et de l’application de la pensée, de la moralité et du style de Hô Chi Minh, et a mené à bien la campagne visant à promouvoir la tradition, à valoriser les talents et à être dignes du titre de «Soldats de l’Oncle Hô» en cette nouvelle ère.



Plusieurs modèles de développement ont été mis en œuvre avec succès, contribuant à un environnement sain et renforçant l’esprit d’unité, de démocratie et de responsabilité au sein de la division.



Cette unité accorde également une attention particulière à l’amélioration de la qualité de l’instruction des commandants à tous les niveaux, en promouvant l’utilisation des technologies de l’information et de la simulation dans la formation.



Parallèlement, elle intensifie ses efforts de sensibilisation et de mobilisation de la population afin de consolider une forte défense nationale de tout le peuple; travaille en étroite collaboration avec les autorités locales sur la mobilisation sociale, le bien-être et le soutien au développement de la nouvelle ruralité ; et organise également des concours, des activités culturelles et des compétitions sportives, favorisant ainsi une dynamique d’émulation.

Tout en reconnaissant les succès obtenus, le président de l’Assemblée nationale a exprimé l’espoir que les cadres et les soldats continueront de promouvoir la glorieuse tradition héritée des générations précédentes et de maintenir leur engagement à écrire une histoire glorieuse.



Compte tenu des exigences liées à l’édification et à la défense de la Patrie dans la nouvelle période, il a exhorté la division à bien appréhender et à mettre en œuvre efficacement la résolution du 14e Congrès national du Parti et la résolution du 12e Congrès du Comité du Parti pour l’armée pour le mandat 2025-2030, ainsi que les lois relatives au domaine militaire et de la défense nationale adoptées par l’Assemblée nationale.



En outre, la division est exhortée à continuer d’appliquer avec diligence les directives relatives à l’édification et le remodelage du Parti, à renforcer les organisations du Parti au sein de l’armée et à appliquer efficacement les directives émises par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la division de renouveler et d’améliorer la qualité de l’éducation politique et idéologique afin de bâtir une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée, moderne, ferme dans ses positions, persistant dans ses objectifs et "immunisée" contre toute influence extérieure négative.



À quelques jours des élections législatives et locales, il a demandé au comité du Parti et au commandement de la division de poursuivre la sensibilisation des cadres et des soldats à l’importance de cet événement, d’examiner et de finaliser les préparatifs électoraux, conformément à la loi en vigueur et aux directives des instances compétentes.



Le législateur suprême s’est dit convaincu que, forte de sa tradition d’unité, de modestie, de courage et de créativité, la division organisera avec succès les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, contribuant ainsi à la réussite globale du pays. – VNA/VI