Le législateur suprême salue les groupes d’amitié parlementaires Vietnam-Maroc

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân serre la main de la présidente du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Vietnam, Lubna Srhiri. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle au Maroc, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré samedi 26 juillet la présidente du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Vietnam, Lubna Srhiri.



Le législateur suprême vietnamien a souligné que les groupes d’amitié parlementaires jouent un rôle de passerelle pour superviser la mise en œuvre des accords signés entre les organes législatifs des deux États.



Il a salué le développement constant de la confiance politique et de la coopération parlementaire entre le Vietnam et le Maroc, qui se traduit par des échanges fréquents de délégations à tous les niveaux.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exprimé l’espoir qu’en 2026, date du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, les deux parties renforceront davantage les échanges et la collaboration interparlementaires.



Il a fait savoir que lors de sa visite les délégations de haut niveau vietnamienne et marocaine ont procédé à des échanges approfondis et convenu de plusieurs mesures concrètes visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment entre les deux parlements.



Les secteurs prioritaires comprennent l’agriculture, les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, l’industrie des véhicules électriques, la production de composants électroniques, l’industrie textile et le tourisme.



Pour sa part, Lubna Srhiri a considéré la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam comme une étape importante dans les relations historiques entre les deux pays. Elle a souligné le rôle essentiel de la coopération parlementaire, l’un des piliers du cadre de coopération global entre le Maroc et le Vietnam.

Elle a également souligné l’étroite coordination entre les groupes d’amitié des deux pays et leurs contributions au renforcement des échanges législatifs et de la coopération dans des domaines tels que l’éducation et la formation professionnelle.



Lubna Srhiri a réaffirmé que la coopération Sud-Sud est une stratégie prioritaire de la politique étrangère du Maroc et a souligné que le Vietnam est un partenaire traditionnel d’une importance particulière.



Les similitudes historiques et actuelles entre les deux nations, de la lutte pour l’indépendance au développement socio-économique, constituent le fondement d’une relation solide. En ce sens, la «Porte du Vietnam» au Maroc et la «Porte du Maroc» au Vietnam symbolisent l’amitié durable entre les deux peuples



Partageant cette évaluation, Trân Thanh Mân a réaffirmé que la collaboration parlementaire est un pilier central des relations bilatérales et qu’elle a produit des résultats concrets ces dernières années.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a rappelé que le Maroc est l’un des rares pays africains avec lesquels le Vietnam a signé des protocoles d’accord entre ses organes législatifs et ses groupes d’amitié, permettant un échange régulier d’informations et une coopération technique.



Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations et les contacts entre les dirigeants, les organes parlementaires et les commissions spécialisées. Il a également sollicité le soutien continu du Groupe d’amitié parlementaire aux activités de l’ambassade du Vietnam au Maroc et aux communautés vietnamienne et marocaine d’origine vietnamienne résidant dans le pays.



Enfin, il a exprimé l’intérêt du Vietnam à s’inspirer de l’expérience de Casablanca, reconnue comme centre financier régional, et a proposé de renforcer la coopération entre Casablanca et les localités vietnamiennes, notamment Hô Chi Minh-Ville.



Il a exprimé sa conviction qu’avec leur engagement et leur affection pour le Vietnam, les membres du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Vietnam continueront à contribuer activement au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. – VNA/VI