Le législateur suprême rencontre la directrice générale de l’Office des Nations Unies

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya. Photo : VNA

Lors de cette rencontre, il salué le rôle de leader de Tatiana Valovaya, directrice générale, ainsi que les importantes contributions de l’Office des Nations Unies à Genève au maintien de la paix et de la sécurité internationales, à la promotion et à la protection des droits de l’homme, à l’éradication de la pauvreté et à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle mondiale.



Soulignant la politique étrangère du Vietnam axée sur le multilatéralisme et la diversification, ainsi que ses contributions proactives et actives à la paix, à l’amitié, à la coopération et au développement durable, le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam soutenait fermement le multilatéralisme et continuerait de participer et de contribuer davantage aux activités de l’ONU.



Il a indiqué que le Vietnam se présentait à la réélection au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2026-2028 et que, s’il était réélu, il mettrait en œuvre diverses activités et initiatives pour promouvoir le rôle du Conseil dans le contexte mondial instable et difficile actuel.



À cette occasion, il a exprimé sa gratitude à la directrice générale, Tatiana Valovaya, et aux agences des Nations Unies pour leur coopération et leur soutien actif aux efforts de développement national du Vietnam.

Le législateur suprême a présenté les réalisations du Vietnam en matière d’égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la participation des femmes au pouvoir législatif, et dans la mise en œuvre des ODD.



Saluant les récents efforts de réforme du système des Nations Unies, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam continuerait de collaborer étroitement et de contribuer significativement à l’amélioration de l’efficacité et de la capacité d’adaptation de la plus grande organisation internationale au monde. Il a également demandé à Tatiana Valovaya de créer des conditions favorables pour que les fonctionnaires et les citoyens vietnamiens puissent travailler au sein des agences des Nations Unies.

De son côté, Tatiana Valovaya a remercié le Vietnam pour son soutien enthousiaste aux activités des Nations Unies à Genève, notamment pour son rôle moteur dans la mise en œuvre de l’initiative visant à mettre en avant 17 femmes exceptionnelles dans la mise en œuvre des ODD.



Elle a hautement apprécié le rôle proactif et les contributions de la Mission permanente du Vietnam auprès des organismes des Nations Unies à Genève et de sa cheffe, notamment leur participation au Conseil consultatif pour la préservation du patrimoine historique (ACHP) au siège de l’ONU.



Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération entre le Vietnam et l’ONU en général, et dans le cadre des activités à Genève en particulier. - VNA/VI