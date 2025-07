Le législateur suprême reçoit la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, (à droite), remet un cadeau à la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Marija Weil, le 28 juillet. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rencontré lundi 28 juillet à Genève la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam (ASV), Anjuska Marija Weil, dans le cadre de son voyage de travail dans ce pays d’Europe centrale.



Le législateur suprême a souligné que les réalisations actuelles du Vietnam sont en partie dû au soutien et à l’aide d’amis internationaux, dont Anjuska Marija Weil, présidente de l’ASV depuis plus de 30 ans. Figure clé des activités de l’association, elle s’est rendue au Vietnam plus de 20 fois.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exprimé sa gratitude à la dirigeante de l’association pour avoir rejoint un mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam dans les années 1960 et pour avoir toujours soutenu le pays.



Il a affirmé que le Vietnam appréciait profondément les contributions de l'Association d'amitié Suisse-Vietnam, non seulement en termes de soutien spirituel, mais aussi par ses efforts de mobilisation de dons pour des activités caritatives et humanitaires, et pour soutenir les plus démunis. L'association a aidé le Vietnam à construire des écoles, à assister les lépreux et les victimes de l'agent orange.

Séance de travail entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam, Anjuska Marija Weil, à Genève, le 28 juillet Photo : VNA

De son côté, Anjuska Marija Weil a souligné que depuis sa création en 1982, la mission et l’objectif de l’association sont restés inchangés : promouvoir l’amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre les peuples suisse et vietnamien.



Ces dernières années, l’association a mené des projets humanitaires pour soutenir les victimes de l’agent orange, fournir une aide au microcrédit et améliorer les soins de santé et l’éducation. Elle a également soutenu la communauté vietnamienne en Suisse, notamment par la création de l’école Binh Minh pour l’enseignement du vietnamien aux enfants d’origine vietnamienne.



La présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam a affirmé qu’en sa qualité de représentante permanente, elle continuerait de contribuer au développement de l’association ainsi qu’à la belle amitié et à la collaboration entre la Suisse et le Vietnam.



Félicitant l’association pour ses récentes réalisations, notamment son étroite collaboration avec la communauté vietnamienne dans l’organisation de nombreuses activités significatives en Suisse, le président Trân Thanh Mân a déclaré que grâce aux efforts du Vietnam et au soutien de partenaires internationaux, dont la Suisse, le pays avait désormais réussi à éliminer la lèpre. – VNA/VI