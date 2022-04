Le leader vietnamien reçoit le président de la Chambre du peuple indien

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a reçu mercredi 20 avril le président de la Chambre du peuple indien (chambre basse) Om Birla, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong (à droite) serre la main du président de la Chambre du peuple indien, Om Birla. Photo : VNA

Le dirigeant indien a exprimé son plaisir de visiter le Vietnam pour la première fois et transmis les salutations et félicitations solennelles du président et du Premier ministre indiens au secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Il a hautement apprécié le récent entretien téléphonique fructueux et substantiel entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le Premier ministre indien Narenda Modi au cours duquel les deux parties ont discuté des questions bilatérales, régionales et internationales.



Le président de la Chambre du peuple indien a félicité le Vietnam pour les succès sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, et exprimé son estime pour les grandes contributions du secrétaire général au développement vigoureux des relations entre les parlements des deux pays.



L’Inde considère le Vietnam comme un pilier de sa politique "Agir à l’Est" et de sa stratégie Indo-Pacifique. Les deux pays partagent des intérêts et des visions sur les questions régionales et internationales, et jouissent des liens historiques et culturels étroits, disposent donc d’un grand potentiel de développement des liens bilatéraux, a-t-il déclaré.



Il a souligné la coordination entre les deux pays sur les questions internationales, proposé de promouvoir davantage la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce, de l’énergie, du tourisme, des échanges culturels et populaires.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a salué la visite officielle au Vietnam du président de la Chambre du peuple indien et hautement apprécié le développement heureux des relations entre les deux pays.



Il a estimé que cette visite revêt une grande importance, en particulier dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques, contribuant à consolider les liens et à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.



Il a parlé des relations traditionnelles avec de nombreuses similitudes, d’entraide et de soutien mutuel entre les deux pays, rappelé ses bons souvenirs lors de ses visites en Inde et les contributions de l’Inde en tant que membre de la Commission internationale de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre des Accords de Genève et des Accords de Paris. Il a également remercié l’Inde pour son soutien au Vietnam pour lutter contre le Covid-19.



En accord avec les propositions du président de la Chambre du peuple indien visant à promouvoir les liens bilatéraux, le leader vietnamien a invité les deux parties à poursuivre leur collaboration et leur partage d’expériences dans les temps à venir pour approfondir davantage le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Il a exhorté les deux parties à continuent d’échanger, de se consulter et de se coordonner étroitement dans les forums parlementaires internationaux, à partager leurs points de vue sur les questions régionales et internationales et à contribuer à la consolidation d’un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et le monde.