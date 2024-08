Le leader Tô Lâm visite le site de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Guangzhou

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, son épouse et une haute délégation du Vietnam sont allés matin 18 août rendre un hommage floral au martyr Pham Hông Thai et visiter le site de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam, dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong.



La haute délégation du Vietnam a offert des fleurs et de l’encens en mémoire du martyr Pham Hông Thai sur sa tombe dans le parc commémoratif Huang Hua Gang. Pham Hông Thai fut né en 1895 dans la province de Nghê An (Centre). Après l’assassinat raté du gouverneur général de l’Indochine française Henry Merlin, il fut pourchassé puis se jeta dans le fleuve Zhu Jiang, mettant fin à sa vie le 19 juin 1924.



Ensuite, elle a visité le vestige du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam, un endroit associé à la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh de 1924 à 1927. Ils se sont émus de voir les photos témoignant des années d’activités révolutionnaires du président Hô Chi Minh avec la population de Guangzhou.



La délégation du Parti et de l’Etat du Vietnam a été extrêmement émue de visiter les vestiges du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam, a écrit dans le Livre de souvernirs le secrétaire général et président Tô Lâm.

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, son épouse et la haute délégation du Vietnam se recueillent devant la tombe du martyr Pham Hông Thai. Photo: VNA

C’est le lieu où le bien-aimé président Hô Chi Minh a vécu ses années d’activités révolutionnaires, le lieu qui a formé les premières générations de communistes loyaux du Vietnam, le lieu qui a été témoin du sentiment communiste international impartial et pur, de l’amitié traditionnelle, de la solidarité étroite, à la fois camarade et frère, entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples vietnamiens et chinois, a-t-il souligné.



Nous tenons à remercier sincèrement le Parti et l’État chinois, le Comité du Parti et l’administration de la province du Guangdong d’avoir toujours prêté attention à la préservation et à la conservation des vestiges du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam. Que l’amitié Vietnam-Chine soit belle et durable à jamais, a-t-il conclu.

Le leader Tô Lâm et son épouse visite le site de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Guangzhou. Photo: VNA





Le secrétaire général et président Tô Lâm, son épouse et la haute délégation du Vietnam sont arrivés dimanche matin 18 août dans la ville de Guangzhou, entamant leur visite d’État de trois jours en Chine sur l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et de son épouse. – VNA/VI