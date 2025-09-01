Le leader Tô Lâm s’entretien avec le plus haut dirigeant cubain Díaz-Canel Bermúdez

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm (à gauche), et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez se serrent la main, à Hanoi, le 1er septembre. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation dans leurs pays respectifs, convenu d’orientations et de mesures visant à consolider et à développer l’amitié traditionnelle et spéciale entre le Vietnam et Cuba, et discuté de plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le secrétaire général Tô Lâm a souhaité la bienvenue au dirigeant cubain, à son épouse et à la délégation cubaine de haut rang pour leur visite d’État au Vietnam et leur participation à la grande célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).



Il a affirmé que cette visite revêtait une importance particulière, car elle coïncidait avec l’Année de l’amitié Vietnam-Cuba, marquant le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle constitue un jalon important et un puissant moteur pour continuer à consolider, à élargir, à promouvoir et à approfondir la solidarité traditionnelle, l’amitié spéciale et la coopération globale entre les deux pays.



Le secrétaire général Tô Lâm a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude pour la solidarité et le précieux soutien que les dirigeants Fidel Castro, Raúl Castro, des générations de dirigeants du Parti et de l’État et le peuple cubains ont toujours apporté au Vietnam au cours de la lutte passée pour la libération nationale ainsi que dans la cause actuelle de la défense et du développement nationaux.



Le premier secrétaire et président Díaz-Canel Bermúdez a félicité l’État et le peuple vietnamiens qui, sous la direction clairvoyante et judicieuse du PCV, ont récemment accompli de grandes réalisations socio-économiques et remporté d’importantes victoires diplomatiques, insufflant un nouvel élan et une nouvelle force à la nation tout en renforçant son rôle et son prestige dans la région et sur la scène internationale.



Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, et fort de près de 40 ans de rénovation, le Vietnam entrera bientôt dans une nouvelle ère de développement et atteindra avec succès les objectifs fixés pour 2030 et 2045. Il a affirmé que les réalisations du peuple vietnamien au cours de 80 années d’édification et de défense nationales constituent une grande source d’encouragement et d’inspiration pour le peuple cubain dans la période actuelle.



Le dirigeant cubain a également exprimé sa profonde émotion en ressentant la profonde affection du peuple vietnamien lors de sa visite, ainsi que son formidable soutien lors de la récente campagne nationale de collecte de fonds en faveur du peuple cubain.



Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens suivaient toujours avec attention chaque étape du développement de Cuba et se réjouissaient des importantes réalisations obtenues par le Parti, l’État et le peuple cubains depuis le VIIIe Congrès du PCC, notamment des résultats positifs obtenus dans le renforcement de l’unité nationale, la résolution des défis socio-économiques et la mise en œuvre efficace de la politique étrangère.



Partageant les précieuses expériences de la politique de rénovation, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considéraient toujours la solidarité et le soutien à Cuba comme la conscience et la responsabilité des communistes et de l’ensemble du peuple vietnamien.



Il a réaffirmé la détermination du Vietnam, aux côtés du peuple cubain, à perpétuer l’héritage durable et les grandes réalisations de la coopération bilatérale, et à élargir et à renforcer l’efficacité de cette coopération globale, compte tenu du potentiel, du niveau des relations et de la confiance politique étroite qui unissent les deux pays.



Les deux dirigeants se sont réjouis de la solidité et du développement constant des liens entre leurs pays, notamment depuis la visite d’État à Cuba en septembre dernier du secrétaire général Tô Lâm. Ils ont souligné que les échanges réguliers de délégations, notamment de haut niveau, ont été maintenus efficacement, tandis que les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises ont étroitement coordonné la mise en œuvre des accords. Les deux parties ont convenu que les relations bilatérales ont progressé dans une direction plus durable et plus concrète, ancrée dans un esprit de camaraderie, de coopération et de développement. Lors de l’entretien entre le secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm, et le premier secrétaire du Comité central du PCC et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à Hanoi, le 1er septembre. Photo : VNA

Dans ce contexte, ils ont convenu de la nécessité de consolider et de renforcer la confiance politique et la coordination stratégique, ainsi que de maintenir les visites et le dialogue de haut niveau par tous les canaux. Ils ont souligné l’importance des échanges théoriques sur le chemin du socialisme, du partage d’expériences en matière de développement socio-économique et de construction du Parti, et de la préparation de leurs congrès respectifs en 2026.



Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la recherche et la diffusion de la pensée des présidents Hô Chi Minh et Fidel Castro, tout en améliorant et en mettant en œuvre efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération existants afin de poursuivre les objectifs et les stratégies convenus.



Ils ont convenu à l’unanimité de renforcer et d’approfondir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, notamment dans des domaines stratégiques tels que l’agriculture, l’énergie solaire et la biotechnologie pharmaceutique.



Cuba a affirmé son engagement à faciliter les investissements et les activités des entreprises vietnamiennes dans le pays, notamment dans la production de riz et les nouveaux modèles agricoles qui stimuleront la production alimentaire nationale, garantissant ainsi la sécurité alimentaire pour le développement durable du pays.



Les deux dirigeants ont également convenu d’encourager et de créer des conditions favorables aux coentreprises vietnamo-cubaines dans les domaines de la production pharmaceutique, du transfert de technologies biologiques et chimiques, et de la promotion de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques de haute technologie au Vietnam.



Conscients de l’énorme potentiel de coopération bilatérale, ils ont convenu de continuer à renforcer leur coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment la défense, la sécurité, la justice, la science et la technologie, la construction, la culture, les sports et les échanges populaires.



Ils ont encouragé les programmes conjoints dans divers secteurs et renforcé la coopération entre les organisations sociopolitiques telles que le Front de la Patrie du Vietnam et le Comité cubain pour la défense de la révolution, les syndicats de la jeunesse communiste et les organisations d’amitié des deux pays.



Ils ont affirmé leur engagement à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux afin de protéger les droits et intérêts légitimes des pays, ainsi que d’améliorer leur prestige et leur position sur la scène internationale, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde.



Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé l’appel du Vietnam à la levée de l’embargo et des sanctions unilatéraux contre Cuba. Les deux dirigeants ont également souligné leur engagement commun en faveur d’un règlement pacifique des conflits de souveraineté, dans le respect du droit international.



À cette occasion, il a informé le dirigeant cubain des premiers résultats d’un programme national de collecte de fonds de 65 jours, lancé pour célébrer le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba. En peu de temps, près de 2 millions de participants ont contribué à hauteur de 400 milliards de dôngs (15,18 millions de dollars), un symbole fort de la solidarité et de la fraternité entre les deux partis, les deux États et les deux peuples.



À l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la remise symbolique des dons collectés jusqu’à présent dans le cadre de cette campagne. Ils ont également assisté à la signature du procès-verbal de la 42e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba sur la coopération économique et scientifique et technique, ainsi que de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la production alimentaire, des soins de santé, des archives et de la biotechnologie. – VNA/VI