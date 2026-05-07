Le leader Tô Lâm reçoit le ministre en chef du Maharashtra Devendra Fadnavis

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, serre la main du ministre en chef de l’Etat du Maharashtra, Devendra Fadnavis, le 7 mai. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a reçu jeudi 7 mai le ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, soulignant les relations sans cesse renouvelées et élargies entre les deux pays.



Le leader vietnamien a déclaré que Mumbai, la dernière étape de sa visite d’Etat en Inde, revêt une importance particulière, car elle devrait ouvrir des perspectives de coopération inédites et donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Inde après une décennie de développement.



Malgré les perturbations mondiales, l’histoire des relations bilatérales et des dix années du partenariat stratégique global bien fructueux font la fierté des deux pays qui ont constamment renforcé leurs liens dans l’intérêt de leur peuple et pour la paix, la stabilité et le développement de la région, a-t-il affirmé.



Le ministre en chef Devendra Fadnavis a chaleureusement salué la visite du secrétaire général et président Tô Lâm au Maharashtra. Il a félicité le leader vietnamien pour sa nomination à une nouvelle fonction importante par l’Assemblée nationale du Vietnam de la 16e législature et s’est réjouit de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global renforcé.



Présentant les atouts et le potentiel du Maharashtra, il a exprimé son souhait de voir les entreprises vietnamiennes investir davantage dans des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, le tourisme et les infrastructures, et d’établir prochainement une liaison aérienne directe entre le Maharashtra et Hô Chi Minh-Ville.



Le ministre en chef s’est félicité de la signature par Vingroup d’un accord de coopération de grande envergure avec le gouvernement de l’État du Maharashtra dans divers domaines, y voyant une preuve tangible de l’immense potentiel de coopération bilatérale, et a proposé l’organisation d’un forum des affaires annuel tournant.



Il s’est particulièrement intéressé aux orientations de développement du Vietnam, notamment en ce qui concerne les mécanismes et les politiques visant à encourager et à faciliter les investissements des entreprises étrangères, y compris indiennes, et leur implantation durable au Vietnam dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, les ports maritimes, le pétrole et le gaz, l’innovation, l’économie numérique, l’économie verte et la transformation numérique.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a hautement apprécié la coordination active de l’État du Maharashtra dans l’organisation du Forum des affaires Vietnam-Inde, qui a permis de créer un espace de réseautage efficace et d’ouvrir de nombreuses opportunités de coopération concrète en matière de commerce et d’investissement entre les milieux d’affaires des deux pays.



Il a vu dans l’État du Maharashtra un pôle d’attraction pour les grandes entreprises, un centre financier et boursier de premier plan, mais aussi une importante porte d’entrée pour le commerce international et un centre culturel et de divertissement dynamique, associé à la célèbre industrie cinématographique de Bollywood.



Il a également indiqué que Hô Chi Minh-Ville et Mumbai, capitale de l’Etat du Maharashtra, sont les premières villes à établir un jumelage. Il s’agit non seulement d’un accord entre deux grands centres économiques, mais aussi d’une connexion entre deux écosystèmes de développement dynamiques, capables de se compléter sur le long terme, affirmant la détermination à renforcer les échanges et à promouvoir une coopération concrète entre les localités des deux pays.



Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer les échanges et à promouvoir une coopération concrète entre les localités des deux pays. Elles ont insisté sur la nécessité de poursuivre la multiplication des projets et modèles d’investissement performants, notamment dans les domaines d’excellence et de complémentarité tels que le développement urbain moderne, la finance et la banque, l’innovation, la logistique, la connectivité portuaire et les infrastructures, tout en renforçant les relations commerciales et les échanges populaires.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que, pour une mise en œuvre immédiate de l’accord conclu par les hauts dirigeants des deux pays, les ministères, les secteurs et les localités devaient matérialiser les engagements, renforcer la coopération économique et financière et promouvoir les échanges populaires, les entreprises, les établissements d’enseignement et de formation, les acteurs culturels et religieux. – VNA/VI