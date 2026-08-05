Le leader To Lam reçoit le commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique

Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses principaux partenaires stratégiques et souhaite poursuivre la mise en œuvre efficace de leur partenariat stratégique global ainsi que rendre plus concrets et plus approfondis les liens bilatéraux pour l’intérêt des deux peuples.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit l'amiral Samuel Paparo. Photo: VNA

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en recevant le 5 août à Hanoï, l'amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command - USPACOM).



Souhaitant la bienvenue à son hôte, To Lam a souligné que la visite au Vietnam de l'amiral Samuel Paparo, tout comme celles récentes du secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth et du secrétaire par intérim à la Marine Hung Cao, témoignait du rôle de la coopération en matière de défense dans l'approfondissement des relations entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coopération efficace entre l’USPACOM et le Vietnam ces dernières années, notamment à travers les programmes humanitaires Partnership, Pacific Angel et Pacific Friends. Ces initiatives ont, a-t-il rappelé, laissé une bonne impression auprès des populations locales.



À cette occasion, To Lam a également remercié le président américain Donald Trump pour l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé lors de sa participation à l'ouverture du Conseil de la Paix en février 2026. À cette occasion, il a également réitéré son invitation au président américain à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027.

Sur le plan économique, To Lam a rappelé son accord avec Donald Trump sur la nécessité d'achever rapidement les négociations relatives à l'accord commercial réciproque. Il a souhaité que les États-Unis mettent rapidement un terme aux enquêtes engagées au titre de la section 301 et évitent le recours à des mesures de défense commerciale susceptibles qui pourraient nuire aux relations globales entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Il a souligné que ces secteurs constituaient aujourd'hui des priorités du Vietnam afin de soutenir une croissance durable et de réaliser les objectifs stratégiques de développement du pays.



Concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, le dirigeant vietnamien s'est félicité des progrès positifs accomplis ces derniers temps et a suggéré aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les accords existants, en fonction des besoins et des intérêts de chaque pays.

Soulignant l'importance de la coopération pour faire face aux conséquences de la guerre, il a exhorté les États-Unis à maintenir et à développer les projets de soutien dans ce domaine, notamment les initiatives visant à renforcer les capacités d'identification médico-légale et à fournir des documents et des archives afin d'accélérer la recherche, la récupération et l'identification des dépouilles des martyrs vietnamiens de la guerre.

Le secrétaire général et président To Lam a réaffirmé l'engagement du Vietnam à continuer de faciliter les efforts de recherche des soldats américains portés disparus pendant la guerre, rappelant que le Vietnam soutient sans relâche cette coopération humanitaire depuis plus d'un demi-siècle.

De son côté, l'amiral Samuel Paparo a remercié le Vietnam d'avoir été parmi les premiers pays à rejoindre l'initiative du Conseil de la paix et a réaffirmé que les États-Unis attachent une grande importance au développement de leurs relations avec le Vietnam.

Il a salué le rayonnement international croissant du Vietnam et son rôle de plus en plus important au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du structure régional. Partageant l'analyse du dirigeant vietnamien, il a souligné la vision d'un Indo-Pacifique libre, ouvert et sûr et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à renforcer leurs liens avec l'ASEAN tout en soutenant la centralité de cette dernière. Il a décrit ce bloc, qui compte environ 800 millions d'habitants et un fort potentiel économique, comme un partenaire de plus en plus important dans la politique régionale des États-Unis.

Il a exprimé son accord complet avec les propositions du leader vietnamien et a promis que son commandement continuera d'aider le pays dans le secours lors de catastrophes naturelles et le renforcement des capacités en mer.

Remerciant le Vietnam pour son soutien humanitaire efficace dans les recherches des soldats américains portés disparus au combat, il a réaffirmé l'engagement des États-Unis à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, notamment en soutenant la campagne menée par le pays pendant 500 jours pour rechercher, récupérer et identifier les dépouilles des martyrs vietnamiens.



Les deux parties ont enfin échangé leur point de vue sur la situation régionale et internationale. Elles ont souligné l'importance de préserver la paix, la sécurité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne. Elles ont également réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends dans le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).



To Lam s'est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer de manière stable et concrète, contribuant à la prospérité commune de la région Asie-Pacifique. -VNA/VI