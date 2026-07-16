Le leader Tô Lâm appelle à faire de Son La un pôle agricole et tourisque

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’exprime lors de la séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La, à Son La, le 16 juillet. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé jeudi 16 juillet à la province de Son La de définir clairement son modèle de développement et sa place dans la région du Nord-Ouest, appelant à faire de la province un centre d’agriculture bio, de transformation agricole et de tourisme.

La promotion de la croissance ne doit pas se faire au détriment de l’environnement, du bien-être social et de la discipline de gouvernance, a-t-il indiqué lors d’une séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, de la résolution du 16e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, les résolutions majeures du Comité central du Parti au premier semestre et les tâches principales pour le deuxième semestre 2026..

Le leader suprême a pointé du doigt les lacunes et goulots d’étrangelement en matière de qualité du développement économique, de croissance touristique, d’attraction des investissements, de transformation de la structure du travail, de ressources financières, de risques climatiques et environnementaux.

La province doit éviter des investissements éparpillés, concentrer ses ressources sur les moteurs susceptibles d’engendrer des changements transformateurs, et tirer parti des atouts énergétiques, des acvitités économiques lacustres et des échanges commerciaux avec le Nord du Laos, a-t-il suggéré.

Il a insisté sur la réorganisation de l’agriculture tout au long de la chaîne de valeur, en intégrant les zones de matières premières aux usines ; le développement des clusters industriels au service de l’agriculture; la priorisation des produits clés tels que le café Arabica, les arbres fruitiers, le thé, le lait, les plantes médicinales ; et l’encouragement des investissements intégrés qui relient les zones de culture aux installations d’irrigation, de prétraitement, d’entreposage frigorifique aux services de traitement et de distribution.

Dans la même lignée, il a recommandé la planification des zones d’élevage à grande échelle ; le renforcement des liens avec les instituts de recherche et les universités ; le soutien aux agriculteurs par le transfert de connaissances, de compétences et de technologies ; et la protection des forêts et le développement d’une économie basée sur la foresterie.

La province doit accroître la valeur ajoutée du tourisme, développer des circuits de plusieurs jours reliant Môc Châu, Vân Hô, Tà Xua, Ngoc Chiên, Quynh Nhai et le réservoir hydroélectrique de Son La ; et faire du plateau de Môc Châu une destination d’écotourisme nationale.

Tout plan de développement doit être élaboré avec une liste de projets, une répartition du foncier, des sources de financement, un calendrier et des responsabilités claires, a déclaré le secrétaire général et président Tô Lâm, ajoutant que la province doit améliorer les capacités de gouvernance et gestion de l’administration locale à deux niveaux vers une administration professionnelle, moderne et efficace au service du peuple.

Il a demandé de placer l’homme, la stabilité de la population et la réduction durable de la pauvreté au centre des politiques socio-économiques ; de bien préparer la rentrée scolaire 2026-2027, de veiller à ce que les habitants locaux bénéficient d’un bilan de santé gratuit au moins une fois par an ; de continuer d’effectuer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs.

La veille, le secrétaire général et président Tô Lâm a assisté à la Journée de la protection de la sécurité nationale organisée au hameau de Loong Luông, dans la commune de Vân Hô, lors de laquelle il a appelé les autorités locales à continuer de mobiliser la population afin de renforcer le mouvement de protection de la sécurité nationale, en l’associant étroitement au développement socio-économique. – VNA/VI