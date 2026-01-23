Le leader met en avant une vision vietnamienne de développement jusqu’en 2045

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (centre), s’exprime lors d’une conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti, à Hanoi, le 23 janvier. Photo : VNA

Les exigences de développement du Vietnam pour la prochaine phase requièrent de nouvelles approches, une nouvelle réflexion et de nouvelles actions, a déclaré vendredi après-midi 23 janvier le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, indiquant que ces priorités sont clairement reflétées dans les documents du 14e Congrès national du Parti.

S’adressant à une conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti, le leader du Parti a fait part des nouveautés du congrès dont le changement le plus important et le plus immédiatement visible réside dans la nouvelle approche de la rédaction des documents.

Le rapport politique intègre trois documents auparavant distincts – le rapport politique, le rapport socio-économique et le bilan de la construction du Parti – en un seul document unifié et complet, aux priorités plus claires. Conçue pour être concise, facile à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre, cette intégration constitue une caractéristique essentielle du congrès, a-t-il affirmé.

Le deuxième point nouveau est que le Congrès s’est tenu à un moment historique particulièrement charnière, dans un nouveau contexte qui appelle à une vision nouvelle - une vision qui s’étend au-delà du 14e mandat (2026-2031) vers un horizon allant jusqu’en 2045, a-t-il poursuivi.

En 2031, année marquant la fin du mandat du 14e Congrès national du Parti, le Parti devra réviser son programme et étudier l’élaboration d’un nouveau afin de répondre aux besoins de développement du pays dans ce nouveau contexte, a-t-il fait savoir.

Autre point nouveau, a-t-il précisé, les besoins de développement du Vietnam dans cette phase exigent des progrès rapides, efficaces et proactifs, ce qui rend nécessaire la mise en place d’un modèle de développement approprié. Sur le plan économique, le Vietnam doit adopter un modèle capable de générer une croissance à deux chiffres.

« Seule une croissance à deux chiffres nous permettra d’atteindre les objectifs fixés ; le modèle de croissance doit évoluer », a souligné le secrétaire général Tô Lâm.

Approfondissement de l’intégration internationale

Répondant à une question d’un journaliste du quotidien russe Pravda sur le rôle du Vietnam dans la résolution des problèmes mondiaux et régionaux, le leader du Parti a déclaré que le Vietnam avait élevé les relations internationales et les affaires étrangères à un niveau d’importance inédit, au même titre que la défense et la sécurité nationales.

Plus de 700 journalistes, représentants des médias nationaux et internationaux participant à la conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti, à Hanoi, le 23 janvier. Photo : VNA

La défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ont été désignées comme des priorités fondamentales et permanentes – une priorité inédite dans les documents et résolutions des précédents congrès du Parti. Ce changement souligne le rôle accru de la diplomatie et la position plus affirmée du Vietnam sur la scène internationale, le pays définissant clairement ses responsabilités envers la communauté internationale.

Le Vietnam est de plus en plus impliqué dans les questions de sécurité et de développement mondiaux et continuera de travailler en étroite collaboration avec d’autres pays et institutions multilatérales pour relever les défis internationaux, a-t-il affirmé.

Concernant la sécurité internationale, il a déclaré que le Vietnam était prêt à renforcer son rôle de médiateur, de facilitateur et de trait d’union dans la résolution des différends et des conflits, en contribuant concrètement à la consolidation de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et mondial.

«Dans les faits, nous l’avons fait et nous continuons à mener à bien ces missions», a-t-il souligné.

En matière de développement, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que le Vietnam était prêt à partager son expérience en la matière, à participer aux efforts mondiaux pour éradiquer la pauvreté et à continuer d’honorer ses engagements envers les Objectifs de développement durable.

Répondant à une question de la chaîne de télévision japonaise NHK sur l’intégration internationale, il a déclaré que le Vietnam considérait l’intégration économique comme le pilier central de sa stratégie de croissance à deux chiffres, l’intégration dans d’autres domaines visant à faciliter cet objectif.

Parallèlement, l’intégration politique, sécuritaire et de défense est nécessaire pour renforcer les capacités et le rayonnement national, de même qu’une plus grande autonomie stratégique, l’autosuffisance et la résilience, a-t-il ajouté. – VNA/VI