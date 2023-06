Le leader exhorte les forces de police à être pionnières de l’édification et du remodelage du Parti

Le secrétaire général du Parti, membre du comité permanent du Comité central du Parti pour la Police, Nguyên Phu Trong s'exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 15 juin. Photo : VNA

Les forces de police populaire ont affirmé leur rôle et accompli avec brio les tâches politiques assignées, a-t-il déclaré à une conférence du Comité central du Parti pour la Police, à laquelle ont assisté notamment le membre du Politburo et président de la République Vo Van Thuong, le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh, la membre du Politburo, membre permanante du Secrétariat du Comité central du Parti et cheffe de la Commission centrale de l’organisation Truong Thi Mai, et présidée par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti pour la Police et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm.

Les résultats obtenus ont bien servi la tâche stratégique de défense de la Patrie, de maintien de la stabilité politique et sociale, de la sécurité, de la sûreté, créant un environnement pacifique et stable au service du développement socio-économique, pour la paix et le bonheur du peuple, contribuant à élever la position et le prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il souligné.

Il a félicité le Comité central du Parti pour la Police et le ministère de la Sécurité publique pour avoir été exemplaires dans la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, la transformation numérique nationale, la réforme administrative et l’application des progrès scientifiques et technologiques dans la mise en œuvre de la défense de la sécurité et de l’ordre, de la gouvernance sociale, contribuant à la construction de l’e-gouvernement, du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Pour la première fois, le ministère de la Sécurité publique a envoyé des officiers rejoindre la mission de maintien de la paix des Nations unies, une délégation de travail pour participer au sauvetage et à l’aide humanitaire et aider le peuple turc à surmonter les conquésences du séisme.

Le Comité central du Parti pour la Police et le ministère de la Sécurité publique ont ont été en première ligne du combat contre le Covid-19, contre la corruption et les pratiques malsaines selon le point de vue qu’il n’y a pas de zone interdite, ni d’exception. En outre, ils ont été actifs dans la synergie des efforts pour mettre en œuvre efficacement les politiques de développement socio-économique, maitenir la sécurité sociale et améliorer la vie matérielle et spirituelle du peuple, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également demandé au Comité central du Parti pour la Police et au ministère de la Sécurité publique de continuer à promouvoir leur rôle de noyau dans le déploiement de la résolution n°12-NQ/TW du Politburo sur l’accélération de la construction des forces de police populaire vraiement saines, puissantes, régulières, bien exercées et modernes répondant aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation.

Ils sont également invités à travailler en étroite collaboration avec le Comité chargé des affaires du Parti au sein de l’Assemblée nationale, le Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement, les Comités provinciaux et municipaux du Parti pour faire entrer dans la vie la résolution n°12 et les résolutions des Plénums du Comité central du Parti sur le développement socio-économique et le maintien de la sécurité et de la défense jusqu’en 2020, avec une vision à l’horizon 2045 dans six régions économiques du pays.

Le leader du Parti a demandé au Comité central du Parti pour la Police et au ministère de la Sécurité publique d’être pionniers dans la mise en œuvre des résolutions des 4es Plénums du Comité central du Parti du 11e, du 12e mandats et de la Conclusions n°21-K1/TW sur le renforcement de l’édification et du remodelage du Parti et du système politique ; de continuer d’attacher de l’importance au travail d’édification du Parti et des forces de police populaire et d’en faire une tâche centrale et clé de tout ce mandat et des mandats suivants.