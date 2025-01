Le leader exhorte à unifier les perceptions et les actions pour accélérer la réforme économique

Le secrétaire général Tô Lâm lors de la conférence pour faire le bilan des activités du gouvernement et des administrations locales en 2024 et déployer les tâches pour 2025, à Hanoi, le 8 janvier. Photo : VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé mercredi 8 janvier d’unifier les perceptions et les actions sur l’urgence de poursuivre l’œuvre de rénovation sur le plan économique pour entrer à pas fermes dans l’ère de prospérité, de richesse et de développement.

La priorité absolue est de restructurer l’appareil du système politique pour qu’il soit raffiné, compact, fort, efficient, effectif et efficace, a-t-il déclaré lors d’une conférence pour faire le bilan des activités du gouvernement et des administrations locales en 2024 et déployer les tâches pour 2025.

Cela ne signifie pas simplement une réduction des effectifs, mais exige également des réformes approfondies dans la gouvernance de l’État, une transparence accrue et une décentralisation renforcée de pouvoir dans la gestion administrative, l’économie, la finance et le budget, et la gestion des ressources, a-t-il indiqué.

Promouvoir une approche de gestion axée sur les résultats

Il est nécessaire de se débarrasser de la mentalité rigide consistant à « interdire ce qui ne peut être contrôlé » et de promouvoir une approche de « gestion axée sur les résultats », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’innover dans l’allocation budgétaire, créant ainsi de nouvelles opportunités et une dynamique de développement.

Il a appelé à des réformes audacieuses dans les systèmes financier, bancaire et monétaire, et à l’amélioration du cadre juridique pour assurer la transparence, la cohérence et l’équité. Le chef du Parti a également appelé à des actions rapides pour remédier aux chevauchements et aux insuffisances du système actuel, en vue d’établir une base juridique stable et facilement applicable.

Il a ajouté qu’il fallait accorder une attention particulière à la stimulation de la croissance économique, au maintien de la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation, ajoutant que ce sont des objectifs clés pour construire une économie robuste et stable, en adhérant au principe du développement pour la stabilité et vice versa.

Pour atteindre un taux de croissance économique de 8% en 2025 et atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans la période 2026-2030, il a demandé la mise en œuvre de mesures globales et efficaces, en mettant l’accent sur les percées institutionnelles conformément aux principes du marché dans la mobilisation et l’allocation des ressources, et en éliminant le mécanisme de « demander-donner » et la mentalité subventionnée.

Le leader du Parti a souligné l’importance de mobiliser la force du peuple et de tous les secteurs économiques en construisant une administration efficace et dynamique, et en favorisant un environnement commercial et d’investissement sûr, transparent et peu coûteux qui réponde aux normes internationales pour promouvoir l’entrepreneuriat et les aspirations à la création de richesses. Il a déclaré que l’État doit protéger les droits de propriété légaux et la liberté de faire des affaires.

Il a appelé à des efforts accrus pour accélérer la transformation numérique nationale et intensifier les liens entre les autorités, les entreprises et les citoyens, affirmant que la priorité devrait être donnée à la gestion des ressources gaspillées, telles que les plans d’urbanisme bloqués, les terrains publics inutilisés, les actifs contestés et les affaires en attente depuis longtemps.

Le Vietnam a suffisamment de force, de volonté pour entrer dans la nouvelle une ère

Le secrétaire général a souligné la nécessité de donner la priorité aux investissements dans l’achèvement des systèmes nationaux d’infrastructures stratégiques et clés. L’accent doit être mis sur les projets routiers et ferroviaires à grande vitesse, les ports maritimes, les aéroports, les infrastructures énergétiques et les initiatives d’adaptation au changement climatique. Il a également souligné l’importance d’affiner les mécanismes et les politiques de développement de l’électricité et des énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène et l’énergie nucléaire.

Le développement de l’infrastructure numérique nationale, la promotion de l’innovation et la création d’un centre national de données ont été soulignés comme des priorités essentielles. Ces efforts visent à construire une base solide pour l’économie numérique et les domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, le big data et le cloud computing. Le secrétaire général a souligné la nécessité d’aider les entreprises à adopter de nouvelles technologies tout en créant des opportunités dans des domaines tels que la technologie financière, le commerce électronique, l’éducation numérique et les soins de santé numériques.

Il a également appelé à accélérer la commercialisation de la technologie 5G, à faire progresser la recherche sur la 6G, à développer des satellites de télécommunications et à moderniser l’infrastructure nationale des télécommunications. En outre, il faut prêter attention à la recherche et à la mise en œuvre de programmes visant à exploiter efficacement l’espace extra-atmosphérique, les zones maritimes et les espaces souterrains. Ces initiatives ouvriront de nouvelles opportunités économiques, renforceront les capacités de recherche scientifique et technologique et préserveront les ressources et la souveraineté nationales.

Le leader du Parti a appelé à une restructuration économique efficace et substantielle associée à l’innovation dans les modèles de croissance pour renforcer la compétitivité nationale.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur le développement culturel et social et de former un peuple vietnamien doté de qualités et de capacités suffisantes pour répondre aux exigences du développement durable, tout en garantissant la sécurité sociale, en construisant un environnement de vie sain, en atténuant les effets des catastrophes naturelles et en s’adaptant au changement climatique. Il a souligné l’importance de nourrir la pensée indépendante et autonome des enfants dès leur plus jeune âge, de favoriser leur sentiment de fierté nationale, leur ambition et leur forte volonté de réussir.

Les investissements dans le développement culturel doivent être harmonisés avec la croissance économique et sociale pour cultiver une société civilisée, unie et progressiste. Des mécanismes pour encourager la croissance des industries culturelles doivent être introduits pour produire des produits culturels de valeur qui reflètent l’identité et le potentiel nationaux. Le Programme national de développement culturel pour la période 2025-2035 doit être mis en œuvre efficacement pour améliorer la vie spirituelle, préserver les valeurs culturelles traditionnelles et promouvoir l’intégration internationale.

Le secrétaire général a également appelé à organiser des événements pour célébrer les grandes étapes nationales en 2025, afin de mieux faire connaître au public les valeurs historiques, culturelles et traditionnelles du Vietnam. Il a souligné la nécessité de construire un système de politique sociale complet, moderne et durable, d’assurer le bien-être social, de réduire la pauvreté et de soutenir les groupes défavorisés. Les politiques sur les affaires ethniques et religieuses doivent se concentrer sur l’équité et l’efficacité pour favoriser un environnement de vie sûr et convivial. Les priorités doivent inclure la promotion de l’égalité des sexes, la promotion du progrès des femmes, la prévention de la violence domestique et l’encouragement du sport comme éléments essentiels d’une meilleure qualité de vie.

Le leader du Parti a souligné l’importance de maintenir la sécurité politique, l’ordre social et la sécurité publique, ainsi que de renforcer les affaires étrangères et l’intégration internationale. Il a appelé à des mesures décisives pour innover les méthodes de direction du Parti, améliorant ainsi l’efficacité du travail de construction et de rectification du Parti.

En évoquant les années écoulées, il a salué l’unité et la détermination de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple pour surmonter les défis et réaliser des réalisations importantes. Ces efforts, a-t-il déclaré, soulignent la résilience, la détermination et la solidarité de la nation.

En regardant vers l’avenir, le Secrétaire général s’est dit confiant que le Vietnam possède désormais la force, la détermination et les ressources nécessaires pour entrer dans une ère de prospérité et de développement national.

Il a appelé le gouvernement, les ministères, les organismes et les administrations locales à travailler à l’unisson avec le Parti, le peuple et l’armée pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et au-delà avec une détermination inébranlable et le plus haut sens des responsabilités. – VNA/VI