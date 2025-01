Le leader du PCV visite et présente ses vœux du Têt aux responsables et à la population de Hung Yen

Le ecrétaire général du Parti To Lam et la population de Hung Yen. Photo : VNA

A l'approche de la fête du Nouvel An lunaire (Têt), le secrétaire général du Parti To Lam a visité le 7 janvier et présenté ses vœux du Têt à l'organisation du Parti, aux autorités et à la population de la province de Hung Yen (Nord).



To Lam a présenté ses meilleurs vœux aux dirigeants du Parti et de l'État, aux dirigeants locaux anciens et actuels, aux vétérans révolutionnaires, aux mères vietnamiennes héroïques, aux héros des forces armées, ainsi qu'à tous les officiers, soldats et habitants locaux.



L’année 2025 marque la fin du plan de développement socio-économique 2021-2025 et la concrétisation des Résolutions des Congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2020-2025. Il a demandé à l’Organisation provinciale du Parti de se plonger dans la compréhension du contexte unique de la province pour exploiter son potentiel et ses avantages, fixer des objectifs, des priorités, des tâches clés et des percées spécifiques pour conduire une nouvelle et plus forte transformation du développement socio-économique et de la construction du Parti et d’un système politique propre et fort.



Le dirigeant a demandé à l’Organisation provinciale du Parti de continuer à diriger et à orienter la restructuration rapide, drastique et efficace du système politique aux niveaux provincial et des districts, en veillant à ce qu’il soit rationalisé, efficace et efficient.



La province devrait également adopter de nouvelles méthodes de travail, poursuivre la réforme administrative et tirer parti des avancées technologiques en matière de gestion et de gouvernance, a-t-il déclaré.



Son message était empreint d'un engagement en faveur du bien-être social, prônant des politiques qui amélioreraient la vie des bénéficiaires de ces politiques, des vétérans de guerre, des pauvres, des travailleurs et des groupes vulnérables, garantissant que personne à Hung Yen ne soit laissé dans la pauvreté.



Exprimant sa confiance dans l'organisation locale du Parti, l'administration et la population, le leader du Parti a prévu que la province atteindrait et dépasserait les objectifs fixés par le 20e Congrès provincial du Parti, se transformant en un pôle d'industrie moderne et de croissance durable et la positionnant parmi les principales localités du pays.



Auparavant, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rendu hommage aux héros de la nation dans la province de Hung Yên.

Il s’est notamment rendu au Temple de Triêu Viêt Vuong, situé dans le district de Khoai Châu, aux mémoriaux dédiés à Hoang Thi Loan, mère du Président Hô Chi Minh, à l’ancien secrétaire général Nguyên Van Linh et au général Nguyên Binh, respectivement situés dans les districts de Dông Tiên et d’Yên My. - VNA/VI