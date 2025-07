Le leader du PCV Tô Lâm se rend au Centre de soins pour invalides de guerre de Thuan Thanh

Les personnes méritantes ayant servi la nation et la révolution sont des biens nationaux précieux, une valeur fondamentale reflétant la tradition morale du Vietnam et son engagement patriotique., selon le leader du PCV. Photo : VNA

Les personnes méritantes ayant servi la nation et la révolution sont des biens nationaux précieux, une valeur fondamentale reflétant la tradition morale du Vietnam et son engagement patriotique. C’est ce qu’a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors d’une visite au Centre de soins pour anciens combattants blessés de Thuan Thanh, dans la province de Bac Ninh, le 15 juillet, à l'occasion de la 78e Journée des invalides et des martyrs de guerre (27 juillet 1947-2025).



À la tête d’une délégation du Comité central du Parti, Tô Lâm a a souligné que prendre soin de ceux qui ont servi la nation et la révolution est non seulement une politique majeure, mais aussi un commandement du cœur, et un devoir politique et moral de l'ensemble du système politique et de la société. Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a exprimé sa profonde gratitude, sa sincère affection et sa profonde admiration aux vétérans qui ont combattu avec courage et sacrifié leur jeunesse et leur corps pour l'indépendance et la liberté de la nation. Malgré les conséquences physiques à long terme de la guerre, ils ont conservé leurs vertus, leur volonté, leur foi et leur optimisme, servant d'exemples brillants pour les jeunes générations, qu'il faut respecter, dont ils doivent s'inspirer et suivre, a-t-il déclaré.





Le leader du Parti a souligné que, ces dernières années, de nombreuses politiques et régimes préférentiels ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie, tant physiques que spirituelles, des personnes ayant contribué à la révolution. Il a également encouragé ces dernières à poursuivre valoriser l’esprit du « Soldat de l’Oncle Hô », pour inspirer les générations futures.



Il a invité les autorités provinciales, les organisations du Parti, les organes administratifs et les associations de Bac Ninh à continuer de prêter une attention particulière au bien-être des anciens combattants.



À cette occasion, le secrétaire général a remis des cadeaux aux anciens combattants et au personnel du Centre de soins des anciens combattants blessés de Thuan Thanh. Créé en 1965, ce centre offre des soins de longue durée, de la réadaptation et des traitements médicaux aux anciens combattants gravement blessés dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 81 %.

Au cours des six dernières décennies, l'établissement a pris en charge des milliers d'anciens combattants ayant combattu lors des guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains, ainsi que ceux ayant participé à des missions de protection des frontières et à des missions internationales au Laos et au Cambodge. Actuellement, le Centre prend en charge 84 anciens combattants grièvement blessés, originaires de 13 villes et provinces à travers le pays. A cette occasion, le secrétaire général To Lam, accompagné de représentants des agences centrales et de la province de Bac Ninh, a offert des cadeaux aux soldats blessés et malades soignés au centre, à cinq familles de martyrs et au personnel du Centre.



Un peu plus tôt dans la journée, le leader du Parti Tô Lâm et sa suite, accompagnés des autorités de la province de Bac Ninh, ont rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie au mémorial au Centre de soins de Thuân Thành. – VNA/VI