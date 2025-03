Le leader du PCV Tô Lâm entame sa visite officielle à Singapour

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm et son épouse. Photo: VNA

Après avoir achevé sa visite d'État en Indonésie et sa visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, est arrivé mardi à Singapour, entamant ainsi une visite officielle du 11 au 13 mars, à l'invitation du Premier ministre singapourien et secrétaire général du Parti d'Action populaire (PAP), Lawrence Wong.

Il s'agit de la première visite de Tô Lâm en tant que leader du PCV à Singapour, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales et témoignant de la volonté du Vietnam d'élever ces relations à un niveau supérieur. Cette visite vise également à approfondir les liens entre les deux Partis, créant une base politique solide pour la coopération entre les deux pays.

Elle favorisera le développement de nouvelles synergies dans des domaines clés tels que l'économie verte, l'économie numérique, la science et la technologie, l'innovation, l'énergie propre et le développement des centres financiers.

Singapour figure parmi les premiers pays de l'ASEAN à avoir établi un partenariat stratégique avec le Vietnam. Depuis son élévation à ce statut en septembre 2013, les relations bilatérales n'ont cessé de se renforcer et de gagner en efficacité dans tous les secteurs.

Sur le plan économique, Singapour est l'un des principaux partenaires du Vietnam depuis 1996. Le commerce bilatéral est passé de 8,3 milliards de dollars en 2021 à plus de 9,16 milliards en 2022, puis 9 milliards en 2023 et 8,64 milliards sur les dix premiers mois de 2024.

En matière d'investissements, jusqu'en octobre 2024, Singapour occupait le 2ᵉ rang parmi 148 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 3 838 projets en vigueur d'un fonds d'investissement total enregistré de 81,1 milliards de dollars.

Les zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP) illustrent parfaitement le dynamisme de la coopération économique entre les deux pays. La première zone VSIP a été inaugurée en 1996 à Binh Duong (Sud). Aujourd'hui, 18 VSIP ont été construites dans 10 villes et provinces vietnamiennes, attirant plus de 18 milliards de dollars d'investissement, hébergeant environ 900 projets et générant plus de 300 000 emplois. -VNA/VI