Le leader du PCV salue les investissements du groupe sud-coréen SK au Vietnam

Le secrétaire général du Parti To Lam a reçu le 14 février à Hanoï, Chey Tae-won, président du groupe SK et également de la Chambre de commerce et d'industrie de République de Corée (KCCI).

Le leader Parti a salué les réalisations des entreprises sud-coréennes, dont le groupe SK, dans leurs opérations au Vietnam, soulignant leur rôle dans le développement socio-économique du pays.

La République de Corée étant l'un des principaux partenaires d'investissement et commerciaux du Vietnam, les deux pays envisagent un objectif commercial de 150 milliards de dollars d'ici 2030, a-t-il déclaré.

Les projets du groupe SK de lancer de nouveaux projets s'alignant bien sur les orientations de développement socio-économique du Vietnam, il a encouragé le groupe à travailler main dans la main avec les agences et autorités vietnamiennes compétentes pour garantir qu'ils soient déployés rapidement, efficacement et avec un impact maximal.

Chey Tae-won a quant à lui fait le point sur les activités d'investissement en cours du groupe au Vietnam et sur ses futurs projets d'expansion.

Sa vision consiste à tirer parti de l'expertise de classe mondiale du groupe SK dans le secteur de l'énergie pour favoriser la croissance durable du Vietnam. Les principaux domaines d'intérêt sont le développement des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL), les centres de données d'IA, l'énergie hydrogène, les petits réacteurs modulaires (SMR), ainsi que l'agriculture et la logistique de haute technologie.- VNA/VI