Le leader du PCV rencontre le Premier ministre chinois à Pyongyang

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le 9 octobre à Pyongyang.

Cette rencontre a eu lieu en marge de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs de Corée.

Les deux parties se sont réjouies du développement solide et positif des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, comme en témoignent le renforcement constant de la confiance politique, la fréquence des rencontres de haut niveau et le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense nationale.

Par ailleurs, les partenariats économiques, commerciaux, d'investissement et touristiques ont connu une croissance rapide, tandis que la connectivité stratégique, notamment dans le domaine des infrastructures ferroviaires, a progressé. La coopération interlocale et les échanges interpersonnels se sont intensifiés, et la coordination au sein des forums multilatéraux s'est intensifiée.

Le Secrétaire général To Lam a salué l'importance et les résultats de la visite d'État au Vietnam du Secrétaire général du Comité central du PCC et Président chinois Xi Jinping en avril, exprimant son espoir de voir les deux parties approfondir et développer considérablement les liens entre les deux Partis et les deux pays.

Il a proposé que les deux parties continuent de renforcer la confiance politique afin d'orienter et d'élargir la coopération dans tous les domaines, d'organiser avec succès la 17e réunion du Comité de pilotage Vietnam-Chine pour la coopération bilatérale et de promouvoir le rôle des piliers clés que sont la diplomatie, la défense et la sécurité publique.

Le dirigeant du PCV a appelé à poursuivre les efforts pour réaliser des avancées dans la coopération, transformant ainsi les engagements en résultats concrets et le potentiel en avantages concrets, notamment en augmentant les importations chinoises de produits vietnamiens, de produits agricoles et aquatiques ; en augmentant les exportations d'électricité vers le Vietnam ; et en accordant une priorité absolue à l'achèvement rapide des trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays. Il a également appelé à renforcer la coopération en matière d'investissement de haute qualité, notamment en matière de transfert de technologie et de formation des ressources humaines, et à promouvoir la collaboration scientifique et technologique comme un nouvel élan des relations bilatérales.

Dans l'espoir de renforcer l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux peuples, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties encouragent les organisations sociales et populaires à intensifier leurs échanges, à intensifier la communication sur l'amitié sino-vietnamienne et les réalisations de chaque nation en matière de développement, et à renforcer les liens dans les domaines de l'éducation, notamment la formation des ressources humaines de haute qualité, et du tourisme.

Il a appelé les deux parties à gérer les questions maritimes de manière appropriée, conformément aux conceptions communes des dirigeants des deux pays et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pour sa part, Li Qiang a salué l'accueil chaleureux et fraternel réservé au Secrétaire général et Président Xi Jinping lors de sa visite au Vietnam en avril.

Appréciant hautement les propositions de la Secrétaire générale To Lam visant à renforcer les relations à l'avenir, il a affirmé que le Parti et l'État chinois attachent une grande importance au partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays et à la construction d'une communauté de destin stratégiquement importante avec le Vietnam, et qu'ils considèrent toujours cela comme une priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine.

Le Premier ministre a appelé les deux parties à accélérer la mise en œuvre productive des accords de haut niveau et des perceptions communes, à renforcer la confiance politique, à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, à consolider le soutien de l'opinion publique et à gérer et résoudre efficacement les différends liés à la mer, favorisant ainsi le développement substantiel et durable des relations entre les deux partis et les deux pays. - VNA/VI