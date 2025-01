Le leader du PCV rencontre d’anciens hauts dirigeants du Parti et de l’État dans le Sud

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm rencontre d’anciens hauts dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des intellectuels, des scientifiques, des artistes et des écrivains résidant dans le Sud. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rencontré ce jeudi 9 janvier à Hô Chi Minh-Ville d’anciens hauts dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des intellectuels, des scientifiques, des artistes et des écrivains résidant dans le Sud.

Lors de cette rencontre, les anciens hauts dirigeants ont présenté plusieurs idées et propositions pour contribuer à améliorer les mécanismes et créer des percées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique nationale et des ressources humaines de haute qualité.

Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux aux anciens hauts dirigeants, intellectuels, scientifiques, artistes et écrivains, souhaitant les voir continuer à donner des propositions utiles à l’œuvre révolutionnaire glorieuse du Parti et du peuple.

Il a souligné qu’en 2024, le pays avait atteint de manière excellente et globale les objectifs de développement socio-économique, tout en réalisant des avancées importantes dans la construction du Parti et du système politique.

Le secrétaire général a précisé que 2025 serait une année très importante pour le pays. Le Comité central du Parti s’est accordé sur une vision commune, marquée par une conscience fondamentale de la nouvelle ère : l’ère de l’essor national, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), pour bâtir un Vietnam socialiste prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Les priorités absolues dans la période à venir incluent l’accomplissement des objectifs stratégiques : d’ici 2030, faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen élevé ; et d’ici 2045, en faire un pays développé et à revenu élevé.

Sous la direction du Parti, il a appelé le peuple tout entier à s’unir, à profiter des opportunités, à surmonter les risques et les défis pour conduire le pays vers un développement global et durable.

Tô Lâm a exprimé son espoir de voir les intellectuels et les scientifiques remplir leurs responsabilités et missions dans cette nouvelle période révolutionnaire, et s’efforcer de concert avec le Parti, le peuple et l’armée pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques du pays.

Il a également souhaité que les artistes et écrivains continuent à créer des œuvres d’une grande importance pour l’époque, marquées par une haute valeur idéologique et artistique, honorant les idéaux de vérité, de bonté et de beauté, tout en servant le peuple et la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Enfin, il a affirmé que les objectifs de construire un Vietnam puissant, prospère, démocratique, équitable et civilisé ne sont pas seulement des aspirations individuelles, mais aussi une mission collective pour l’ensemble de la nation. Tô Lâm a exprimé son souhait de continuer à recevoir le soutien et les contributions précieuses des anciens dirigeants, des intellectuels, des scientifiques et des artistes, qui restent une source d’inspiration, de motivation et de force spirituelle dans le développement du pays. - VNA/VI