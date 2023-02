Le leader du PCV reçoit un responsable du Parti lao

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a reçu ce vendredi à Hanoï Thongsalith Mangnomek, secrétaire et chef de cabinet du comité central du Parti révolutionnaire populaire du Laos, en visite de travail dans le pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (droite) et Thongsalith Mangnomek, secrétaire et chef de cabinet du comité central du Parti révolutionnaire populaire du Laos. Photo : VNA

Nguyên Phu Trong a félicité le Laos pour les acquis socioéconomiques qu’il a obtenus après deux ans de mise en oeuvre de la Résolution du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachent toujours une grande importance aux relations privilégiées avec le Laos et soutiennent fermement l’œuvre nationale de Renouveau, de protection et de construction du Laos.



Il a souligné le bon développement de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, contribuant de manière importante au maintien de la stabilité politique, de la défense, de la sécurité et du développement socio-économique dans chaque pays.



Les deux Partis et les deux pays doivent continuer à renforcer et à améliorer l'efficacité de la coopération pour répondre aux nouvelles exigences et partager et se soutenir mutuellement pour surmonter les difficultés, a-t-il dit.



Le secrétaire général a souligné la position et le rôle importants joués par les deux bureaux dans la fourniture de conseils stratégiques au Comité central du Parti, au Bureau politique et au Comité permanent du Secrétariat de leurs pays.



Il a suggéré aux bureaux du comité central des deux Partis de travailler en étroite collaboration afin de concrétiser efficacement les accords de coopération conclus entre les dirigeants vietnamiens et laotiens.



Pour sa part, le responsable lao a félicité le Vietnam pour ses réalisations de ces dernières années, exprimant sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien continuera à obtenir de plus grandes réalisations et à mettre en œuvre avec succès la 13e Résolution du Congrès national du PCV.

Il s'est réjoui de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, qui se développe de plus en plus sous différentes formes dans tous les domaines. Il a remercié le Vietnam pour son soutien significatif au Laos dans sa lutte de libération d’hier et dans la construction et le développement national d’aujourd’hui.



Le responsable lao a hautement apprécié la coopération entre les bureaux des Comités centraux du Parti des deux pays ces derniers temps, affirmant qu'ils se coordonnaient pour bien accomplir les tâches politiques assignées et organisaient efficacement les activités de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.



Le même jour, le responsable lao s'est entretenu avec le chef de bureau du Comité central du PCV Le Minh Hung.



Les deux parties ont discuté et convenu d'un plan mettant en œuvre leur accord de coopération pour la période 2021-2025.