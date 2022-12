Le leader du PCV reçoit le président du Sénat français

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (droite), et le président du Sénat français, Gérard Larcher. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 8 décembre à Hanoï le président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite officielle au Vietnam.



Le leader du Parti a salué cette visite au Vietnam du président du Sénat français dans le contexte où les deux pays célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique.



Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à son partenariat stratégique avec la France, avant de se féliciter des avancées des relations bilatérales dans divers domaines tels que politique, économie, culture, ainsi que les échanges entre localités et les deux peuples.



Le secrétaire général du PCV a déclaré apprécier les résultats de l’entretien entre le président du Sénat français et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Soulignant le rôle des organes législatifs des deux pays dans les relations bilatérales, il a suggéré que les deux parties promeuvent les potentiels et les réalisations de coopération, renforcent les échanges et les contacts de tous niveaux…



Informant le leader du PCV des résultats de son entretien avec Vuong Dinh Hue, Gérard Larcher a souligné que les deux parties avaient convenu de multiplier les échanges et les contacts entre parlementaires, de favoriser la coopération entre les commissions spécialisées et de partager les expériences dans divers domaines.



Le président du Sénat français a affirmé que la France tenait en haute estime la position et le rôle du Vietnam et les relation bilatérales, exprimant sa volonté de les approfondir en promouvant des domaines de coopération dans la nouvelle période tels que la technologie numérique, la transformation numérique, la transformation verte…, parallèlement à la consolidation de la coopération dans les domaines traditionnels tels que la coopération décentralisée et les échanges entre Vietnamiens et Français.



Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun.