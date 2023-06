Le leader du PCV reçoit le Premier ministre australien

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu le chef du Parti travailliste australien et Premier ministre australien Anthony Albanese à Hanoï le 4 juin.

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, (droite) et le chef du Parti travailliste australien et Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo : VNA

Félicitant la visite officielle de Anthony Albanese et de sa suite au Vietnam au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, Nguyen Phu Trong a affirmé l'importance que le Vietnam attache aux relations avec l'Australie et a hautement apprécié le développement fort, substantiel et intégral de la coopération bilatérale au cours de ces dernières années.

Il a souligné que les deux pays, situés en Asie-Pacifique et partageant de nombreuses similitudes, ont entretenu des relations florissantes au cours des 50 dernières années qui se sont élargies et sont devenues substantielles en termes de politique, d'économie, de science, de technologie, d'éducation, de formation et de défense, de sécurité. En particulier, les liens interpersonnels sont étroits avec plus de 300.000 Vietnamiens, dont des dizaines de milliers d'étudiants, en Australie.

Sur la base de ces conditions et de l'énorme potentiel de coopération, il existe de bonnes perspectives de développement des relations entre les deux pays dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les résultats de la visite du Premier ministre Anthony Albanese, en particulier les entretiens et les entrevues avec les dirigeants vietnamiens et les accords importants conclus lors du voyage. Il a décrit les succès de cette visite et le récent voyage au Vietnam du gouverneur général australien David Hurley comme des jalons dans les relations bilatérales.

Le leader du Parti communiste du Vietnam a exprimé son soutien aux orientations pour le développement des relations entre les pays, notamment l'élévation de leurs relations à un nouveau niveau, une coopération plus fructueuse et la promotion de l'efficacité de la mise en œuvre des accords pour les intérêts des deux peuples ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde en général.

Pour sa part, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que son pays respectait le rôle et la stature du Vietnam ainsi que les relations bilatérales, exprimant sa joie devant les réalisations impressionnantes de leurs relations, qui sont actuellement un partenariat stratégique.

Il a également informé son hôte des résultats de ses entretiens avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants vietnamiens, ainsi que des accords conclus entre les deux parties.

Il a noté qu'il croyait aux perspectives de développement des relations bilatérales et espérait élever ces liens à un partenariat stratégique intégral.

Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé le point de vue de l'Australie sur l'importance de consolider un environnement pacifique et stable dans la région; respecter le droit international, l'indépendance et la souveraineté des pays, et les relations d'égalité, soutenir la centralité de l'ASEAN, ainsi que la politique du gouvernement australien et la politique du Parti travailliste australien de promotion des relations avec les nations d'Asie du Sud-Est.

Lors de la réunion, le Premier ministre Anthony Albanese a invité le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à effectuer une visite officielle en Australie en tant qu'invité du gouvernement de son pays. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam a remercié et a accepté l'invitation avec plaisir.