Le leader du PCV reçoit le directeur du groupe danois A.P. Moller - Maersk

Le secrétaire général du Pari communiste du Vietnam (PCV) To Lam (à droite) reçoit dans l’après-midi du 18 novembre, à Hanoï, Vincent Clerc, directeur du groupe A.P. Moller - Maersk (Danemark). Photo : VNA

Le secrétaire général du Pari communiste du Vietnam (PCV) To Lam a reçu dans l’après-midi du 18 novembre, à Hanoï, Vincent Clerc, directeur du groupe A.P. Moller - Maersk (Danemark).



Il s'est réjoui du développement positif du Partenariat global Vietnam-Danemark (établi en 2013) et du Partenariat stratégique vert entre les deux pays (établi en novembre 2023), qui constituent un moteur essentiel pour promouvoir le développement solide des relations bilatérales dans tous les domaines, en faveur d'un développement vert et durable.



Se félicitant du plan d'expansion des investissements du groupe au Vietnam, notamment pour le développement d'un système portuaire intelligent et écologique et de services logistiques, To Lam a encouragé le groupe à investir dans des secteurs tels que l'économie maritime. Le Vietnam est toujours prêt à faciliter les investissements étrangers dans des projets logistiques, reliant les régions, les grandes villes et les parcs industriels du pays et du reste du monde, a-t-il affirmé.

Pour sa part, Vincent Clerc, PDG du groupe A.P. Moller - Maersk, a souligné que le Vietnam demeurait un partenaire important pour le groupe.



Vincent Clerc a présenté un rapport sur les activités et les résultats de la coopération avec les partenaires vietnamiens, ainsi que sur la transformation stratégique de Maersk au Vietnam. Cette transformation vise à se connecter aux centres de production et de logistique du monde entier, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.



Il a exprimé la volonté de son groupe d'explorer les opportunités d'investissement pour la construction de grands ports à conteneurs modernes et écologiques, ainsi que pour des projets logistiques stratégiques au Vietnam. L'objectif est de soutenir le Vietnam dans l'augmentation de son commerce extérieur et sa croissance économique durable, sa transition vers une économie bas carbone, son adaptation au changement climatique et la réalisation rapide de l'objectif de neutralité carbone. Le groupe perçoit un fort potentiel et de grandes opportunités au Vietnam et souhaite contribuer davantage à son développement, a-t-il conclu. - VNA/VI