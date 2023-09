Le leader du PCV reçoit l'ambassadeur sortant du Laos

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 20 septembre à Hanoï l'ambassadeur sortant du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (droite) et l'ambassadeur sortant du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang. Photo : VNA

Le leader du PCV a félicité l'ambassadeur pour son excellente performance au cours de son mandat au Vietnam et a apprécié sa contribution à la mise en œuvre des activités diplomatiques des hauts dirigeants, favorisant ainsi la mise en œuvre efficace des accords entre les deux Partis et pays et l'approfondissement de la relation de solidarité spéciale Vietnam-Laos.



Il a suggéré au diplomate lao de continuer à contribuer activement à la préservation de précieuses traditions et à renforcer davantage les relations entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et lao.



Le dirigeant vietnamien a également félicité le Laos pour ses réalisations importantes ces derniers temps, affirmant que le Vietnam soutenait toujours le processus de réforme du Laos.



Il a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, le peuple lao continuera à récolter de nouvelles et plus grandes réalisations dans la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès national du Parti.



Pour sa part, le diplomate lao a félicité le Vietnam pour ses réalisations ces dernières années, notamment dans la construction du Parti et le développement socio-économique, et a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien important et efficace au Laos jusqu'à présent.



Sengphet Houngboungnuang a exprimé sa joie du développement florissant de la solidarité spéciale Laos-Vietnam, qui apporte des avantages pratiques aux peuples des deux nations.



Il a affirmé que quelle que soit la position qu'il occupera, il fera tout son possible pour entretenir et promouvoir davantage la relation de solidarité particulière entre les deux pays.