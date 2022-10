Le leader du PCV Nguyên Phu Trong reçoit la présidente singapourienne Halimah Yacob

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a reçu lundi 17 octobre, à Hanoï, la présidente singapourienne Halimah Yacob, en visite d’État au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong et la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a affirmé que le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique avec Singapour, et a invité les deux pays à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et a plaidé en faveur d’une coopération accrue entre le Vietnam et Singapour dans tous les domaines, surtout dans le commerce et l’investissement.

Nguyên Phu Trong a chargé les agences vietnamiennes compétentes de travailler en étroite collaboration avec leurs homologues singapouriens pour réaliser les accords conclus lors de la visite de la présidente singapourienne, au profit des deux peuples.

Pour sa part, la présidente Halimah Yacob a hautement apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam, et félicité le Vietnam pour ses succès en matière de développement socio-économique, en surmontant les difficultés causées par l'épidémie de COVID-19 et en maintenant une croissance économique élevée grâce à sa brillante direction du Parti communiste du Vietnam dirigée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Elle a informé le secrétaire général Nguyên Phu Trong, des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc, au cours duquel, les deux parties ont signé des mémorandums de coopération dans divers domaines.

Singapour attache toujours une grande importance au développement des relations avec le Vietnam, ainsi qu'à l'élargissement de la coopération dans la nouvelle période dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la cybersécurité, le commerce et la coopération dans la formation des ressources humaines, notamment un programme de formation pour les hauts fonctionnaires du Parti communiste du Vietnam à Singapour, a affirmé la présidente Halimah Yacob.

Elle a espéré que les deux parties travailleraient en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, porter les relations des deux pays à un développement substantiel et efficace, apporter des avantages aux deux peuples et devenir un modèle de coopération dans les pays de l'ASEAN.