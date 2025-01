Le leader du PCV lance un projet stratégique au lac de l’Ouest

Le secrétaire général du Parti To Lam a officiellement lancé le 15 janvier le chantier d’un projet de grande envergure visant à rénover, moderniser et construire une nouvelle zone de maisons d'hôtes au bord du célèbre lac de l'Ouest. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV), To Lam, a officiellement lancé le 15 janvier le chantier d’un projet de grande envergure visant à rénover, moderniser et construire une nouvelle zone de maisons d'hôtes au bord du célèbre lac de l'Ouest, symbole de la capitale.



Lors de cet événement marquant, To Lam a appuyé sur le bouton symbolisant le début des travaux pour ce projet stratégique, destiné à devenir un lieu d’accueil prestigieux pour des événements politiques, des programmes artistiques et des délégations internationales.

Le projet, une combinaison harmonieuse entre modernité et respect des paysages historiques, inclura des hôtels de grande hauteur offrant des installations de luxe ; un centre culturel et une maison polyvalente ; un centre de conférences international ; des villas de faible hauteur entourées de paysages verdoyants et des infrastructures administratives et techniques modernes.

Ce complexe multifonctionnel ne se limite pas à son rôle architectural et pratique. Il portera une mission symbolique et politique majeure, notamment en accueillant le 14e Congrès national du Parti. Par ailleurs, il contribuera activement à la promotion du développement économique, culturel et social de Hanoï, tout en rehaussant l’image de la capitale millénaire comme une destination incontournable pour les grandes occasions nationales et internationales.



Le projet, dont la finalisation est prévue pour le 3e trimestre 2027, marque une étape importante dans le processus d’urbanisation et de modernisation de l’arrondissement de Tây Hồ.



Dans la continuité de cet événement, le secrétaire général To Lam a également participé à la cérémonie de mise en chantier du projet de construction de la rue Đặng Thai Mai (phase 1), un projet clé pour améliorer la connectivité et l’accessibilité dans la zone. - VNA/VI