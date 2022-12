Le leader du PCV et le PM vietnamien reçoit le vice-PM et ministre lao de la Défense

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont reçu mercredi le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Chansamon Chanlyath, qui est en visite officielle au Vietnam et participe au Salon international sur la Défense du Vietnam de 2022.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong (droite) et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Chansamon Chanlyath. Photo : VNA

Nguyên Phu Trong a demandé aux deux ministères d’appliquer les accords bilatéraux ainsi que les missions politiques qui leur avaient été confiées.

Il est également nécessaire de promouvoir l’importance de l’amitié spéciale Vietnam-Laos au sein des deux armées, a ajouté le leader du PCV, Nguyên Phu Trong.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction qu'avec le ligne de renouveau intégral et fondé sur des principes, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos, le pays, l'armée et le peuple du Laos continueront de remporter de nombreuses réalisations nouvelles et plus importantes dans l’œuvre de Renouveau, construisant avec succès un Laos pacifique, stable, unifié et prospère selon l'objectif socialiste.

Recevant Chansamon Chanlyath, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la relation de défense Vietnam-Laos a toujours été l'un des piliers très importants des relations entre les deux pays et que la promotion de la coopération dans la défense entre le Vietnam et le Laos constitue l'une des principales priorités du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, Chansamon Chanlyath. Photo : VNA

Le Premier ministre a proposé que les armées des deux pays renforcent leur coopération pour améliorer la capacité de défense, échanger rapidement des informations, des situations et des expériences, se coordonner pour protéger la frontière des deux pays pour la paix et la stabilité, créer des conditions favorables aux activités commerciales et élargir les marchés d'investissement, renforcer la coopération en matière de formation des ressources humaines, de construction d'une armée régulière et moderne, promotion de la coopération en matière de cybersécurité, transformation numérique, dans la prévention et la lutte contre la contrebande transfrontalière et la criminalité liée à la drogue...

Pour sa part, le général Chansamone Chanyalath a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour avoir toujours apporté au Laos un soutien et une assistance importants, opportuns et efficaces, notamment dans le domaine de la défense, affirmant que le Laos attache toujours de l'importance et souhaite préserver, cultiver et développer la grande amitié et la solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam dans tous les domaines pour les intérêts des peuples de chaque pays. Il s’est engagé à redynamiser les liens entre les deux ministères.