Le leader du PCV espère un renforcement des liens avec le Parti socialiste bulgare

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le président du Parti socialiste bulgare (BSP), Atanas Zafirov, et des représentants des partis de gauche en Bulgarie le 23 octobre (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie.



Il a affirmé que le PCV accorde une grande importance au renforcement des liens avec le BSP et les partis de gauche bulgares, les considérant comme un élément indissociable des relations entre le Vietnam et la Bulgarie.



Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien apporté par les communistes et le peuple bulgares durant la lutte de libération nationale du Vietnam et son développement ultérieur. Il a exprimé son espoir de renforcer davantage la coopération entre les deux partis afin de contribuer au développement des relations entre les deux pays.



Le PCV souhaite promouvoir l’amitié et la coopération avec les partis politiques bulgares, dont le BSP, et les partis de gauche bulgares, afin de consolider les bases politiques du développement futur du partenariat stratégique Vietnam-Bulgarie, a-t-il souligné.



Lors de la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président du Parti socialiste bulgare (BSP), Atanas Zafirov, à Sofia, le 23 octobre. Photo : VNA

De son côté, le président du BSP, Atanas Zafirov, a chaleureusement accueilli la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm, exprimant sa profonde affection pour le Vietnam et son admiration pour les réalisations socio-économiques accomplies par ce pays d’Asie du Sud-Est au cours de près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) sous la direction du PCV.



Il a souligné que la visite du secrétaire général Tô Lâm, ainsi que le renforcement des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, marquent un tournant historique dans les relations entre les deux pays.



Le président Atanas Zafirov a souligné que le BSP et les partis de gauche bulgares soutiennent systématiquement le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux nations.



Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir le dialogue politique et les échanges à tous les niveaux, conformément au nouveau cadre de relations.



Ils se sont également engagés à renforcer la coopération entre les organismes du Parti, à intensifier les échanges théoriques par le biais de séminaires et de forums scientifiques, à favoriser la collaboration en matière de formation du personnel et à renforcer les échanges entre jeunes.



À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité le président du BSP, Atanas Zafirov, à se rendre prochainement au Vietnam. – VNA/VI