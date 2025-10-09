Le leader du PCV entame sa visite d’État en RPDC

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, est arrivé à 6h30 (heure locale), à l'aéroport international de Pyongyang pour entamer sa visite d’État en République populaire démocratique de Corée (RPDC), à l’invitation de Kim Jong Un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam. Photo : VNA

À son arrivée, le dirigeant vietnamien a été accueilli avec les honneurs par Kim Song Nam, membre suppléant du Bureau politique, membre de la Commission des affaires d’État et chef de la Commission des affaires internationales du Comité central du Parti du travail de Corée, ainsi que par Im Chon In, vice-ministre des Affaires étrangères.

Le Vietnam était représenté par l’ambassadeur Le Ba Vinh et des membres du personnel diplomatique de l’ambassade du Vietnam à Pyongyang.

La cérémonie d’accueil s’est déroulée dans une atmosphère solennelle. Une garde d’honneur se tenait de chaque côté du tapis rouge, tandis que Kim Song Nam saluait le secrétaire général To Lam au pied de l’avion.

Une jeune nord-coréenne lui a offert un bouquet de fleurs en signe de bienvenue.

Des enfants nord-coréens agitaient des drapeaux et brandissaient des fleurs pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à la délégation vietnamienne. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a foulé le tapis rouge, serrant la main des autorités du pays hôte et du personnel diplomatique vietnamien. Des enfants nord-coréens agitaient des drapeaux et brandissaient des fleurs pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à la délégation vietnamienne.

Il y a 75 ans, le 31 janvier 1950, la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam) et la RPDC ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Depuis lors, les liens d’amitié et de coopération traditionnels entre les deux pays ont toujours été nourris et consolidés par les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Les deux parties se sont constamment soutenues et assistées mutuellement dans leur lutte pour la libération nationale et dans la construction du socialisme dans leur pays.

Cette visite d’État du dirigeants To Lam en RPDC revêt une signification toute particulière. Il s’agit de la première visite d’État d’un secrétaire général du PCV dans ce pays depuis 18 ans. Elle intervient à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1950-2025) et de l’Année de l’amitié Vietnam–RPDC 2025, illustrant de manière vivante l’importance que les deux Partis et les deux États accordent à leurs relations d’amitié traditionnelles. - VNA