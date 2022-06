Le leader du PCV à l’écoute des électeurs de Hanoï

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a tenu le 23 juin des rencontres avec les électeurs des arrondissements de de Ba Dinh, Dong Da et Hai Ba Trung de Hanoï pour les informer des résultats de la troisième session du l'Assemblée nationale de la XVe législature, récemment conclue.

Selon le leader du Parti, après 19 jours de travail, l’Assemblée nationale a rempli son programme établi en adoptant cinq lois et 17 Résolutions, en donnant des avis sur six autres projets de loi et en décidant de nombreux contenus importants pour 2022 et la période 2021-2025.



Sur les questions des électeurs concernant la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, Nguyên Phu Trong a indiqué que ce travail doit être mené avec persévérance, humainement, équitablement, avec une méthode dialectique et convaincante.



Il a souligné la nécessité de traiter les violations de manière démocratique et publique et conformément aux principes et aux normes juridiques du Parti, afin que les contrevenants puissent reconnaître les erreurs et les lacunes.



Concernant la mise en place du Comité de pilotage sur la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, le dirigeant vietnamien a révélé que le Comité central du Parti organisera prochainement la Conférence nationale de bilan de 10 ans de ce travail.



Cette Conférence est une occasion propice pour garantir que le travail de lutte anti-corruption se déroule de manière synchrone du niveau central au niveau local, a-t-il souligné.