Le leader du Parti travaille avec les membres permanents des sous-comités pour le 14e Congrès du Parti

Le secrétaire général du Parti, To Lam.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a présidé le 25 septembre une séance de travail avec les membres permanents des sous-comités pour le 14e Congrès national du Parti afin de donner son avis sur la finalisation des projets de documents à soumettre au Congrès.



Le leader du Parti a souligné que les documents du 14e Congrès national du Parti, avec leurs deux piliers – le rapport politique et le programme d'action pour le mandat 2026-2031 – doivent constituer un engagement fort du Parti envers le peuple pour une nouvelle étape de développement, garantissant la stabilité nécessaire aux avancées, la poursuite d'une croissance moderne, inclusive et durable, la préservation d'une sécurité globale et l'élargissement de l'espace de développement dans un contexte de concurrence stratégique et de transitions vers des normes mondiales.

Lors de la réunion.





Les documents doivent définir trois niveaux d'orientation clairs : un socle fondé sur une mentalité de développement nouvelle génération avec quatre transformations stratégiques ; un niveau structurel reposant sur cinq piliers fondamentaux de sécurité pour se prémunir contre les chocs, les changements et les risques émergents ; et un niveau opérationnel comprenant des programmes d'action avec des objectifs mesurables, des acteurs, des ressources, des responsabilités et des échéanciers clairement définis, a-t-il déclaré.



Le secrétaire général du Parti a déclaré que les récentes Résolutions du Bureau politique sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique ; l'intégration internationale ; la réforme juridique ; le développement du secteur économique privé ; la sécurité énergétique ; l'éducation et la formation ; et la santé publique, ainsi que celles à venir, enrichiront non seulement le contenu, mais serviront également de « levier » pour une mise en œuvre rapide des documents.



Il a souligné que l'examen du processus de 40 ans de Renouveau (Doi moi), devait tirer les leçons essentielles, poursuivre résolument l'objectif d'indépendance nationale et de socialisme, garantir une réforme fondée sur des principes, renforcer la grande solidarité nationale et placer l'être humain au cœur du développement, à la fois comme objectif et moteur. Il devait également combiner la force nationale avec les tendances mondiales, intégrer et saisir proactivement les opportunités offertes par les transitions verte et numérique et la restructuration des chaînes de valeur mondiales.



Il a salué les améliorations apportées au rapport et a demandé de nouvelles mises à jour des documents, notamment en intégrant les nouvelles questions et les avis des membres du Bureau politique et des membres permanents du sous-comité, en vue de leur soumission au Bureau politique et au Comité central du Parti.



Tô Lâm a appelé les membres du sous-comité des documents à redoubler d'efforts et à finaliser rapidement les textes, afin d'en faire un moteur de renouvellement des mentalités et des actions au sein du système politique – un processus qui inspire les aspirations au développement, renforce la solidarité nationale, saisit les opportunités, surmonte les défis et guide la nation vers la prospérité, la force, la démocratie, l'équité et la civilisation. - VNA/VI