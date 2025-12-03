Le leader du Parti Tô Lâm termine avec succès sa visite d’État au Laos

Dans la soirée du 2 décembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut niveau, ont quitté l'aéroport international de Wattay à Vientiane, concluant avec succès leur visite d'État au Laos.

Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien a assisté à une cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et a coprésidé une réunion de haut niveau entre le PCV et le Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL).

Tô Lâm s'est entretenu avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, et a rencontré le Premier ministre Sonexay Siphandone ainsi que le président de l'Assemblée nationale Saysomphone Phomvihane. Il a rendu visite à d'anciens hauts responsables du Parti et de l'État lao ; prononcé un discours de politique générale à l'Académie nationale de politique et d'administration publique ; assisté à l'inauguration du Parc de l'amitié Vietnam-Laos et a participé à d'autres activités.

Bounthong Chitmany, membre du Bureau Politique, membre permanent du Secrétariat et vice-président du Laos (à gauche) salue le secrétaire général Tô Lâm et son épouse à l'aéroport international de Wattay, à Vientiane. Photo : VNA

Les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération cruciaux, créant un cadre juridique pour approfondir les relations bilatérales.

Lors des échanges, les dirigeants ont convenu de valoriser les mécanismes existants par le biais des mécanismes existants, ainsi que par des visites et des échanges de haut niveau sous des formes flexibles ; de coordonner et de soutenir étroitement l'organisation d'événements importants, notamment leurs congrès nationaux des Partis, afin de consolider les relations politiques Vietnam-Laos. Ils se sont engagés à poursuivre l'amélioration et l'innovation du contenu et des méthodes d'information et d'éducation sur l'histoire et les traditions de la solidarité spéciale Vietnam-Laos, à destination des fonctionnaires, des membres des partis, des populations et des jeunes des deux pays.

Sur la base de cet héritage, les deux pays ont convenu d'approfondir leurs relations en y intégrant une nouvelle connotation : "Grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique". Cette affirmation traduit une vision commune et des intérêts stratégiques entrelacés au servie du développement durable, de l'autonomie et de la prospérité partagée des deux nations.

Ils ont également convenu de renforcer leurs liens dans les domaines du commerce, des infrastructures, de la banque et de la finance, et du tourisme ; d'accélérer la mise en œuvre des accords de soutien mutuel à la construction d'économies indépendantes et autonomes ; d'intensifier les échanges sur la gestion macroéconomique et les réformes institutionnelles.

Les deux parties se sont engagées à résoudre les obstacles pour faciliter les projets d'investissement vietnamiens, à renforcer la connectivité dans les secteurs des transports, de l’énergie électrique, des télécommunications et du tourisme ; à poursuivre l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines ; à renforcer les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

Cette visite réaffirme la politique étrangère constante du Vietnam accordant la plus haute priorité au Laos, ouvrant une nouvelle ère de confiance politique profonde et de coopération substantielle dans tous les domaines. -VNA/VI