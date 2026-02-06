Le leader du Parti To Lam rencontre Samdech Techo Hun Sen

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a rencontré Samdech Techo Hun Sen à Phnom Penh le 6 février, à l’issue de la cérémonie officielle d’accueil qui s’est tenue plus tôt dans la journée au Palais royal du Cambodge.

Samdech Techo Hun Sen a salué la visite d’État du dirigeant vietnamien, intervenue peu après le 14ᵉ Congrès national du PCV, y voyant une illustration de l’importance que le Vietnam et les dirigeants vietnamiens accordent aux relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale et durable entre les deux pays.

Il a félicité le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti et le secrétaire général To Lam pour sa réélection, exprimant sa confiance que, sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuerait à réaliser des progrès majeurs et à atteindre les objectifs du Parti, contribuant ainsi au développement régional et mondial.

Il a affirmé que le Cambodge attache une importance constante au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable. Samdech Techo Hun Sen a salué les progrès du Vietnam, en particulier sur le plan socioéconomique, et a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent l’ouverture de leurs marchés afin de mieux connecter leurs économies.

Pour sa part, le secrétaire général To Lam a salué les progrès significatifs accomplis par le peuple cambodgien ces dernières années, exprimant sa confiance que, sous le règne sage du roi Norodom Sihamoni, le leadership du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, et grâce à l'unité de son peuple, le Cambodge continuera de se développer fortement, d'améliorer le niveau de vie et de bâtir avec succès une nation pacifique, harmonieuse et coopérative, en faveur d'un développement durable.

Informant Samdech Techo Hun Sen de la situation au Vietnam et du 14e Congrès national du Parti, le secrétaire général To Lam a souligné que les succès du Vietnam étaient dus au soutien de ses partenaires internationaux, notamment de pays voisins comme le Cambodge. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible du défunt roi Norodom Sihanouk, de la Reine mère Norodom Monineath Sihanouk, du roi Norodom Sihamoni et du peuple cambodgien lors de la lutte passée du Vietnam pour l'indépendance et dans le cadre actuel de la construction et de la défense nationales.

Les deux parties se sont également informées mutuellement de leurs objectifs et orientations de développement afin que chaque pays et les trois pays (Vietnam, Cambodge et Laos) puissent coopérer et se développer ensemble.

Le secrétaire général du PCV To Lam rencontre la Reine mère Norodom Monineath Sihanouk au Palais royal. Photo: VNA

Le même jour, le secrétaire général To Lam a rendu visite à la Reine mère Norodom Monineath Sihanouk au Palais royal. Les deux parties ont évoqué près de 60 ans de relations bilatérales et ont convenu de continuer à approfondir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable, au service des intérêts des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement régionaux et mondiaux.

À cette occasion, le leader du PCV a respectueusement invité la Reine Mère et le Roi Norodom Sihamoni à venir séjourner au Vietnam à une date qui leur conviendra. -VNA/VI