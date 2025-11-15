Le leader du Parti Tô Lâm reçoit un vice-président du groupe chinois Luxshare-ICT

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (droite) et Wang Laixing, vice-président du groupe chinois Luxshare-ICT. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a reçu ce samedi 15 novembre à Hanoi Wang Laixing, vice-président du groupe chinois Luxshare-ICT.

Le leader du Parti a apprécié l'engagement du groupe Luxshare-ICT à promouvoir la coopération en matière d'investissement et d'affaires au Vietnam au cours des dix dernières années. Le groupe a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans le pays, créant des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs.

Remerciant Wang Laixing pour ses évaluations positives des perspectives de développement du Vietnam, To Lam a affirmé que le Vietnam avait obtenu des résultats encourageants et qu'il continuerait de s'efforcer de maintenir la stabilité socio-politique et la croissance économique.

Il a souligné les progrès positifs dans les relations politiques et la coopération substantielle entre le Vietnam et la Chine, considérant cela comme une base solide permettant aux entreprises des deux pays de renforcer leurs échanges et d'étendre leur coopération en toute confiance, consolidant ainsi les intérêts mutuels.

Il a partagé la vision du Vietnam sur le rôle crucial de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique comme nouveaux moteurs d'un développement accéléré.

Il a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamien étaient toujours favorables à l'expansion des investissements et des coopérations étrangères, et qu'ils garantiraient des conditions équitables et favorables à toutes les entreprises étrangères, en améliorant constamment l'environnement des affaires vers plus d'équité, de transparence et de commodité.

Il a encouragé Luxshare-ICT à renforcer ses investissements dans des secteurs prioritaires, tels que l'économie numérique et verte, les sciences et les technologies, l'innovation, les composants électroniques et le développement de l'industrie des semi-conducteurs.

Il a également insisté sur l'importance du transfert de technologie et de l'assistance à la formation des ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

De son côté, Wang Laixing a présenté les résultats d'exploitation et de développement de Luxshare-ICT, qui considérait le Vietnam comme son centre de production le plus important parmi les 29 pays et territoires où il investit à l'étranger.

Il a affirmé que le groupe accordait une attention particulière à la formation et au perfectionnement du personnel vietnamien, le taux de localisation du personnel vietnamien se classant parmi les plus élevés des entreprises étrangères.

S'alignant sur les orientations stratégiques du secrétaire général du Parti Tô Lâm et exprimant sa confiance dans les perspectives de développement du Vietnam, Wang Laixing a assuré que Luxshare-ICT continuerait d'investir et d'étendre ses activités au pays.

Il a annoncé le déploiement de plusieurs projets d'investissement majeurs dans la science, la technologie et l'innovation, notamment dans la province de Bac Ninh et d'autres localités, avec un chiffre d'affaires prévisionnel ne s'élevant pas à moins de 10 milliards de dollars pour les nouveaux projets. -VNA/VI