Le leader du Parti Tô Lâm reçoit le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth

Le leader du Parti Tô Lâm (droite) et le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a reçu ce dimanche 2 novembre à Hanoi le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam. Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a reçu ce dimanche 2 novembre à Hanoi le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a salué la visite du secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, qui intervient à un moment particulièrement symbolique, alors que les deux pays célèbrent le 30ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 50ᵉ anniversaire de la fin de la guerre au Vietnam.

Il a souligné que cette visite revêtait une signification spéciale, illustrant le long chemin parcouru par les deux nations pour bâtir un partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis fondé sur la confiance, la substance et la pérennité.

À cette occasion, il a transmis ses salutations au président américain Donald Trump et a invité le président et la Première dame à se rendre prochainement au Vietnam.

Le dirigeant a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation, le respect du droit international et la promotion du multilatéralisme, au service de la paix, de l’amitié, de la coopération et du développement.

Le Vietnam considère les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants et souhaite approfondir ses relations bilatérales déjà solides dans divers secteurs, pour le bien de sa population, a-t-il déclaré.

Saluant les efforts du président Trump pour promouvoir la paix et régler les conflits internationaux, il a affirmé la volonté du Vietnam de jouer un rôle actif et responsable dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux et régionaux.

Appréciant les résultats de l’entretien entre secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth et le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, le secrétaire général du Parti a noté que la coopération de défense entre les deux pays constituait désormais l’un des piliers majeurs de leur partenariat bilatéral.

Il a exprimé le souhait que les deux parties continuent à promouvoir une coopération de défense substantielle et pragmatique, fondée sur le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chacun, ainsi que sur les principes de politique étrangère et de défense du Vietnam, afin de renforcer la confiance stratégique et de contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Il a également appelé les États-Unis à poursuivre et renforcer la coopération dans la résolution des conséquences de la guerre, notamment dans les domaines du dépollution de la dioxine, du déminage, du soutien aux personnes handicapées et de la recherche et l’identification des restes de soldats vietnamiens disparus. Ces actions, a-t-il souligné, ont une profonde valeur humanitaire et constituent une base solide pour guérir les blessures du passé, consolider la confiance mutuelle et bâtir un avenir de coopération durable entre les deux nations.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit à Hanoi le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam. Photo: VNA

Pour sa part, Pete Hegseth a exprimé son honneur d’effectuer une visite officielle au Vietnam, pays dont le rôle est de plus en plus important dans la région indo-pacifique.

Il a transmis les salutations du président Donald Trump au secrétaire général du Parti Tô Lâm, tout en saluant le rôle et l’autorité de direction du secrétaire général dans le développement des relations bilatérales au cours des dernières années.

Au nom de l’administration américaine, il a également adressé ses condoléances au peuple vietnamien pour les dommages causés par les récentes inondations dans les provinces de la Côte centrale du Nord du Vietnam.

Il a affirmé que les États-Unis attachaient une grande importance au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, et soutiennent un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère.

Il a déclaré que Washington souhaitait approfondir la coopération stratégique bilatérale et régionale, notamment dans les domaines de la lutte contre la criminalité transnationale, de la sécurité maritime, de l’aide humanitaire, de la formation des officiers, des opérations de maintien de la paix des Nations unies et de la réponse aux catastrophes naturelles.

Il a également souligné l’engagement américain à soutenir le Vietnam dans la modernisation de son industrie de défense et dans la formation de ressources humaines de haute qualité, tout en saluant les résultats obtenus dans la coopération sur le traitement des séquelles de la guerre, notamment à travers les projets de dépollution de la dioxine sur les sites des aéroports de Biên Hoa et de Da Nang.

Il a affirmé que son ministère continuerait à coopérer étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense pour mener à bien les projets en cours et étendre la collaboration vers de nouveaux domaines correspondant aux besoins et aux capacités de chaque partie.

Les deux responsables ont convenu que le maintien des échanges de haut niveau et du dialogue régulier entre les organes concernés des deux pays, en particulier entre le ministère vietnamien de la Défense et le Département américain de la Guerre, revêtait une importance stratégique pour consolider la confiance mutuelle et approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis, au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

En conclusion, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a appelé à poursuivre la coopération sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des intérêts partagés, dans l’esprit de coopération à long terme au bénéfice des peuples des deux nations.

Il s'est dit convaincu que, grâce à la détermination des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales entreront dans une nouvelle ère de coopération concrète et de développement durable. -VNA/VI