Le leader du Parti Tô Lâm reçoit la directrice générale de l'UNESCO

Le 27 juin, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu à Hanoï Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a apprécié le précieux soutien et les contributions de l’UNESCO, ainsi que d’Audrey Azoulay personnellement, pour avoir soutenu le Vietnam ces derniers temps. Les 72 titres reconnus par l’UNESCO sont des ressources importantes pour le développement socio-économique durable, l’amélioration des moyens de subsistance de la population, la préservation et la promotion des valeurs culturelles et du patrimoine du Vietnam, ainsi que la contribution à la civilisation humaine.

Il a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime la coopération multilatérale et le rôle de l'UNESCO, et qu’il continuerait à agir en tant que membre actif et responsable, contribuant de manière concrète aux missions de l’Organisation.

Il a souhaité que l'UNESCO continue d’accompagner le Vietnam dans son processus de développement, notamment dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication ; qu’elle partage ses expertises et soutienne le développement socio-économique du pays ; qu’elle favorise la diffusion des valeurs culturelles communes et la promotion du patrimoine et de la culture vietnamiens.

Le secrétaire général du Parti a exprimé le souhait de voir l'UNESCO rester un partenaire de confiance, notamment pour la préservation et la valorisation des titres et patrimoines reconnus par l’UNESCO au Vietnam. Il a proposé à l’UNESCO de continuer à soutenir la préservation et la promotion des valeurs de la cité impériale de Thang Long-Hanoï, et d’accompagner le dossier de candidature de l’ensemble Yên Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac au patrimoine mondial, ainsi que d’autres initiatives à venir.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, reçoit Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, en visite officielle au Vietnam. Photo: VNA

Pour sa part, la directrice générale de l'UNESCO a salué le Vietnam comme l’un des membres les plus actifs de l’Organisation, et a souligné que les relations bilatérales n’avaient jamais été aussi solides. Elle a remercié le Vietnam pour son engagement constant, et s’est dite confiante dans ses futures contributions à l’UNESCO comme à la communauté internationale.

Audrey Azoulay s’est déclarée impressionnée par les progrès récents du Vietnam dans le développement socio-économique, soulignant que le pays représentait un modèle pour d’autres. Elle a salué la vision stratégique du Parti et de l’État à travers les réformes institutionnelles, la promotion de l’éducation, de la culture, de l’innovation et de la transformation numérique.

Elle a également indiqué que les reconnaissances récentes – comme le Géoparc mondial de Lang Son ou les villes apprenantes et créatives – reflétaient l’appréciation de la communauté internationale pour les valeurs culturelles vietnamiennes, en phase avec les orientations de développement du pays.

Enfin, Audrey Azoulay a reconnu le rôle du Vietnam dans la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales, affirmant que la protection des valeurs traditionnelles au cours du processus de modernisation contribuait à l’identité singulière et à l’attractivité du pays. Elle a réaffirmé l’engagement de l’UNESCO à continuer de soutenir le Vietnam dans ses efforts de valorisation du patrimoine et de développement des industries culturelles. – VNA/VI