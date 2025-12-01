Le leader du Parti To Lam part pour sa visite d’Etat au Laos

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm a quitté lundi matin 1er décembre Hanoi pour une visite d’État de deux jours au Laos sur l’invitation de Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao.

Accompagné de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne, le secrétaire général du Parti Tô Lâm participera aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos er coprésidera uen rencontre de haut rang entre le PCV et le PPRL.

Il s'agit d'une des activités de politique étrangère les plus importantes du Vietnam en 2025 et de la première visite d'État au Laos du secrétaire général To Lam depuis sa prise de fonctions. Cette visite intervient à un moment crucial, alors que le Laos célèbre le 50e anniversaire de sa Fête nationale (2 décembre 1975 - 2 décembre 2025) et à la veille du Congrès des deux Partis qui se tiendra en 2026 et qui définira l'orientation du développement de chaque pays.

Cette visite réaffirme la détermination des dirigeants des deux Partis et des deux pays à préserver et à promouvoir la grande amitié, la solidarité et la coopération globale qui unissent le Vietnam et le Laos, et à faire évoluer la coopération entre le Laos et le Vietnam conformément aux besoins, aux visions et aux intérêts stratégiques des deux pays pour la nouvelle ère. - VNA/VI