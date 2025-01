Le leader du Parti Tô Lâm assiste au 50e anniversaire de la libération de Phuoc Long

Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a assisté dimanche soir, 5 janvier, au 50e anniversaire de la libération de Phuoc Long, une cité municipale rattachée à la province de Binh Phuoc (Sud).



À cette occasion, il a également remis l’Ordre du Travail, première classe, aux autorités et aux habitants de cette localité.



Le pays et son peuple se souviendront à jamais des soldats et des compatriotes qui ont héroïquement combattu et sacrifié pour la cause de la libération et de l'unification nationales, a-t-il indiqué.



La victoire de Phuoc Long a eu une grande importance, ouvrant un couloir de soutien stratégique ; créant un tremplin solide pour permettre aux troupes principales d'avancer vers la libération de Saigon.



Pour promouvoir les potentialités locales, Tô Lâm a proposé: «Il faut se tourner étape par étape vers un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique. Binh Phuoc doit se concentrer sur l’édification d’une culture diversifiée et des ressources humaines disciplinées et créatives.» - VNA/VI