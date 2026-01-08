Le leader du Parti souligne le développement axé sur la science et la technologie

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, travaille avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné mercredi 7 janvier l’impératif de transformer le modèle de développement du pays pour qu’il repose sur la science et la technologie, parallèlement à la poursuite d’une croissance à deux chiffres et à la mise en place d’un nouveau modèle de croissance.



Il a fait ces remarques lors d’une séance de travail avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, consacrée aux orientations de deux résolutions clés : l’une portant sur le renouvellement du modèle national de développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; l’autre sur les solutions stratégiques pour parvenir à une croissance à deux chiffres, en lien avec la mise en place d’un nouveau modèle de croissance.



Le leader du Parti a déclaré que la rédaction des deux résolutions devait satisfaire à cinq exigences fondamentales. Elles devaient respecter scrupuleusement et pleinement institutionnaliser les points de vue et les objectifs énoncés dans les documents du 14e Congrès national du Parti ; adopter une vision à long terme, globale et approfondie qui transcende les intérêts à court terme et une logique purement temporelle ; être fermement ancrées dans les réalités vietnamiennes plutôt que de reproduire mécaniquement des modèles étrangers ; garantir une faisabilité et une mise en œuvre solides grâce à des feuilles de route claires, des étapes de mise en œuvre précises et une allocation des ressources adéquate ; et posséder un fort pouvoir de mobilisation et d’inspiration afin de générer une grande unité au sein du Parti et du système politique, un large consensus social et d’insuffler l’aspiration nationale à contribuer et à progresser par le savoir et l’innovation.



Concernant les grandes orientations, il a souligné que la transformation du modèle de développement et l’établissement d’un nouveau modèle de croissance devaient commencer par un changement fondamental de mentalité : passer d’une croissance extensive à une croissance intensive ; d’une dépendance aux ressources naturelles et à une main-d’œuvre peu qualifiée à une croissance fondée sur le savoir, la technologie et la productivité ; d’une gestion à une facilitation du développement. et de l’État qui «rend service» à l’État qui «crée des conditions à la société et aux entreprises à innover». Il a souligné la nécessité d’exploiter pleinement le rôle de tous les secteurs économiques, l’économie étatique jouant un rôle de guide et de facilitateur, tandis que le secteur privé constitue le principal moteur de l’économie nationale.



Le secrétaire général Tô Lâm a également plaidé pour une juste compréhension de la relation dialectique entre stabilité et développement. Une croissance rapide, a-t-il affirmé, doit impérativement s’accompagner de durabilité, de progrès social et d’équité, de protection de l’environnement et d’amélioration des conditions de vie de la population. Une forte croissance doit reposer sur des fondements de stabilité, la stabilité macroéconomique et le maintien des principaux équilibres économiques étant des priorités absolues.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’exprime lors de la séance de travail avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

Il a souligné que la transition vers un modèle de développement fondé sur la science et la technologie n’est pas seulement une nécessité économique, mais un enjeu stratégique global, contribuant à l’amélioration des performances nationales. Cette transition est étroitement liée au renouvellement de la direction et des méthodes de gouvernance du Parti, à l’amélioration de la gestion et de la gouvernance de l’État, au perfectionnement des institutions, au développement du capital humain, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales et au renforcement du rayonnement international du pays. Il a affirmé que c’est là une voie indispensable pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2045 et bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux.



Le leader du Parti a réaffirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique doivent être clairement identifiées comme les principaux moteurs des nouveaux modèles de développement et de croissance, et comme les facteurs fondamentaux pour parvenir à une croissance à deux chiffres durable.



Parallèlement, il convient de reconnaître le peuple comme la ressource la plus importante, le centre, l’enjeu et la finalité ultime du développement. Il a souligné que le progrès scientifique et technologique doit aller de pair avec le développement intégral du peuple vietnamien, doté de connaissances, de courage, de moralité et d’une forte aspiration au service public.



Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné que la croissance et le développement doivent s’accompagner d’une autonomie stratégique nationale renforcée dans tous les secteurs, d’une défense et d’une sécurité nationales consolidées, ainsi que d’une autonomie et d’une résilience économiques accrues afin de répondre proactivement aux incertitudes extérieures. L’ensemble de ce processus doit être placé sous la direction globale et directe du Parti, tout en promouvant la démocratie, l’intelligence collective et les aspirations créatives de toute la société afin de construire un consensus fort et une détermination politique au sein du système politique.



Il a exhorté la commission à consacrer un maximum de temps et d’efforts, à approfondir de manière proactive la recherche théorique et l’examen pratique, à renouveler audacieusement la réflexion, à s’attaquer aux problèmes difficiles et à mobiliser la sagesse des experts et scientifiques nationaux et internationaux pour conseiller le Comité central du Parti sur des solutions véritablement novatrices pour le développement national dans la période à venir. – VNA/VI