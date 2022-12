Le leader du Parti souligne la force motrice pour le développement national rapide et durable

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a souligné le force motrice pour le développement rapide et durable du Vietnam dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023 et du 93e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2023).

En 2022, la situation mondiale et nationale a connu des évolutions nouvelles et plus compliquées que prévu. Le monde a assisté à des changements rapides, compliqués, imprévisibles et sans précédent. Sur le plan national, le Vietnam s’est efforcé à la fois de redresser le développement socio-économique et de traiter les problèmes en suspens provoqués par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19, de l’épidémie de variole, et les conséquences des calamités naturelles.



Dans ce contexte, avec le consensus, la volonté de tout le système politique, le Vietnam a réalisé et dépassé 14 sur les 15 objectifs fixés. Le taux de croissance du PIB a atteint environ 8%, contre 6 à 6,5% fixés. Les secteurs et domaines principaux de l’économie se sont redressés et ont fait des progrès substantiels. Les recettes budgétaires ont augmenté de 20% par rapport à 2021, et les investissements sociaux, de 12,5%, dont les investissements directs étrangers décaissés ont atteint 740 milliards de dollars, en 10% par rapport à 2021 (le Vietnam continue à figurer parmi les 25 économies les plus commerçantes du monde. Plusieurs grands événements culturels, sportifs, festifs, notamment les 31es SEA Games, ont été organisés avec succès.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que "dans l’esprit en avant crier gare, en arrière assurer la protection , les mêmes voix se répondent , même cœur, même avis , communion de cœurs et d’esprits , nous avons pas à pas surmonté les difficultés et défis, réalisé de manière fructueuse et assez complète les objectifs et tâches fixés. Il s’agit d’une grande force motrice pour faire entrer le pays dans l’année 2023 avec une nouvelle conviction, un nouveau souffle, une nouvelle détermination, poursuivant son développement rapide et durable.



Il a affirmé que grâce à la bonne mise en œuvre du travail d’édification et de remodelage du Parti et du système politique, l’accélération de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, le Vietnam a maintenu sa stabilité politique et sociale, redressé et développé son économie, élargi ses relations extérieures, consolidé et renforcé la confiance du peuple et des amis internationaux.