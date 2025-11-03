Le leader du Parti se rend à Huê pour soutenir les victimes des inondations

Le secrétaire général du Parti, To Lam, s'est rendu le 2 novembre à Huê, ville du centre du Vietnam, où il a offert des cadeaux aux habitants durement touchés par les récentes inondations. Photo : VNA



Huit des quarante communes et quartiers de Huê restent inondés, avec un niveau d'eau moyen oscillant entre 0,3 et 0,5 mètre, et plus profond dans certaines zones. Selon les premières statistiques locales, plus de 5 900 habitations sont encore sous les eaux. Les communes de Quang Dien et Phong Dien, ainsi que les quartiers de Hoa Chau et Phu Ho, sont parmi les plus touchés.



À Quang Dien, le secrétaire général To Lam a apporté son soutien aux familles du village de Khuong Pho Dong, isolé par les inondations. Il a exhorté les habitants à faire preuve de résilience et à œuvrer pour un retour rapide à la normale.



Le Parti, l'État, les organisations et le peuple vietnamien ont manifesté leur solidarité envers le Centre du Vietnam et la ville de Hué en particulier, en apportant rapidement une aide aux communautés sinistrées par les inondations, a-t-il déclaré. Il a ajouté que des efforts sont déployés pour surmonter les conséquences de ces catastrophes, garantir la sécurité publique et veiller à ce qu'aucun habitant ne soit laissé pour compte ou sans assistance rapide.

u nom du Parti et de l'État, le secrétaire général To Lam a remis 100 milliards de dongs (environ 3,8 millions de dollars) et 200 tonnes de riz au Comité du Parti, aux autorités et aux habitants de la ville de Huê. Photo : VNA

Dans la commune de Quang Dien, le dirigeant a distribué 45 cadeaux à des familles gravement touchées par les inondations.



À cette occasion, Nguyen Thi Thu Ha, secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a remis 20 milliards de dongs d'aide aux habitants de Hué. - VNA/VI