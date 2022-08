Le leader du Parti rencontre les délégués participant au 11e Congrès national de la Croix-Rouge

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, président d'honneur de la Croix-Rouge vietnamienne pour le 10e mandat a rencontré lundi 29 août à Hanoi 80 délégués représentant près de 500 délégués participant à son 11e Congrès national.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA



Le leader du Parti a affirmé que la Croix-Rouge vietnamienne jouait toujours un rôle très important. Il a souligné la naissance de la Croix-Rouge vietnamienne il y a 76 ans, en 1946, et salué ses efforts pour accomplir ses tâches humanitaires.

La Croix-Rouge vietnamienne a dépensé plus de 23.000 milliards de dôngs (989 millions de dollars) pour soutenir des dizaines de millions de personnes en difficulté.

Dans les cinq années prochaines, le dirigeant a demandé à la Croix-Rouge vietnamienne de prêter attention au travail de l'organisation, du personnel et de ses membres.

La Croix-Rouge vietnamienne doit organiser les activités pratiques et se coordonner étroitement avec les agences du Parti, du gouvernement et les organisations sociopolitiques pour créer des mouvements d’activités philanthropiques.

Créée le 23 novembre 1946 par le Président Hô Chi Minh dans la maison communale du village de Thanh Am, (bourg de Vân Dinh, dans le district d'Ung Hoà, Hanoi), la Croix-Rouge vietnamienne est une organisation sociale de masse, une organisation humanitaire professionnelle, avec quatre caractéristiques spécifiques : socialité, professionnalisme, systématicité et relations internationales.

À ce jour, la Croix-Rouge vietnamienne compte plus de 7,2 millions de membres, de bénévoles et de jeunes opérant dans plus de 11.925 antennes locales.