Le leader du Parti rencontre le groupe de femmes députées de la 15e législature de l’AN

Dans l'après-midi du 5 juin, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a eu une rencontre avec le groupe de femmes députées de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN).

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et les délégués de la rencontre. Photo: VNA Lors de la rencontre, la présidente de la Commission des affaires sociales, présidente du groupe de femmes députées de la 15e législature de l’Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh, a informé le leader du Parti de la situation et des résultats des activités du groupe de femmes députées de l’Assemblée nationale depuis sa fondation.

Selon elle, au cours des 15 dernières années, le groupe de femmes députées de l'Assemblée nationale du Vietnam a apporté des contributions à la mise en œuvre des fonctions et des tâches de l'organe législatif. La 15e législature de l’Assemblée nationale compte 151 femmes députées, soit 30,26%.

Lors de la rencontre, les femmes députées ont présenté plusieurs propositions, souhaitant bénéficier d’une plus grande attention des dirigeants du Parti et de l’Etat.

Appréciant le sens de responsabilité des femmes députées, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, les a encouragées à développer leurs acquis et contribuer davantage aux activités de l’Assemblée nationale et du pays, inspirant les femmes à travers le pays, en particulier les jeunes.

Le leader du Parti a proposé que le groupe de femmes députées continue à adopter des réformes pour améliorer la qualité et l’efficacité de leurs activités, intensifier les échanges d'amitié et la coopération internationale, renforçant la position et le prestige des femmes députées sur la scène internationale.

Le Parti et l'État créent toutes les conditions favorables pour que les femmes députées puissent promouvoir leurs rôles, a affirmé le secrétaire général Nguyen Phu Trong.