Le leader du Parti reçoit les dirigeants de grandes entreprises indonésiennes

Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le directeur général du groupe Ciputra, Budiarsa Sastrawinata. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a reçu dimanche 9 mars à Jakarta les dirigeants de grandes entreprises indonésiennes, dans le cadre de sa visite d’État dans l’archipel.

Lors de sa rencontre avec le directeur général du groupe Ciputra, Budiarsa Sastrawinata, le leader du Parti a fait l’éloge des activités commerciales et d’investissement de l’entreprise au Vietnam, notamment dans le secteur immobilier, y compris la zone urbaine de Nam Thang Long, un important projet d’investissement étranger à Hanoi.

Il a salué l’investissement continu de Ciputra dans le développement de villes vertes et intelligentes ainsi que dans le tourisme, avec des projets à grande échelle qui seront réalisés au Vietnam dans un avenir proche.

Soulignant les relations florissantes entre le Vietnam et l’Indonésie, il a déclaré que sa visite visait à renforcer la coopération tous azimuts, en particulier les liens économiques, avec l’Indonésie.

Le Vietnam attend avec impatience davantage d’investissements indonésiens et espère également que l’Indonésie créera les conditions pour que les entreprises vietnamiennes investissent et développent leurs activités dans le pays, a-t-il dit.

Le Vietnam promeut des réformes institutionnelles pour offrir un environnement optimal aux investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il fait remarquer.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son soutien aux projets de Ciputra au Vietnam, demandant au groupe de se coordonner étroitement avec le Comité populaire de Hanoi et les agences concernées lors de la mise en œuvre des projets.

Il a également appelé l’entreprise à envisager de lancer de nouveaux projets au Vietnam et à exploiter davantage les domaines dans lesquels elle est forte, aidant ainsi le Vietnam à atteindre l’objectif de croissance fixé.

Le leader du Parti a également souligné les similitudes dans les objectifs de développement des deux pays et a demandé à Ciputra d’intensifier la coopération avec les partenaires vietnamiens, aidant les pays à atteindre leurs objectifs de développement similaires d’ici à ce que les deux nations célèbrent leur centenaire.

De son côté, le dirigeant de Ciputra s’est engagé à maintenir la coopération dans le développement immobilier tel que des projets de logements et un projet de construction de bureaux à Hanoi, et à explorer de nouveaux domaines d’investissement au Vietnam.

S’adressant au PDG de PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Patrick Walujo, et au président de PT Alamtri Resources, Garibaldi Thohir, le secrétaire général Tô Lâm a salué l’intérêt des deux groupes pour l’exploration des opportunités d’investissement au Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam s’engage à créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères, y compris les entreprises indonésiennes, puissent investir et opérer de manière stable et durable dans le pays. Il a également souligné que les agences vietnamiennes compétentes sont toujours disposées à engager un dialogue avec les entreprises étrangères pour surmonter leurs obstacles.

Le Vietnam accorde la priorité à l’attraction des investissements dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie, l’économie numérique, la transformation numérique, l’innovation et le développement des centres financiers internationaux, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté Gojek à investir au Vietnam, en particulier dans les secteurs où le groupe possède des atouts, et à explorer des partenariats avec des institutions financières vietnamiennes pour partager l’expérience dans le développement de la finance numérique, de la banque numérique et des centres financiers internationaux au Vietnam.

Pour PT Alamtri Resources, il a suggéré de renforcer la coopération dans l’exploitation minière respectueuse de l’environnement et le transfert de technologies minières modernes et sûres.

Il a également souligné les opportunités dans les énergies renouvelables, la transition verte et la transformation numérique, ainsi que le développement de la logistique portuaire et des centres logistiques.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé le groupe à élargir la coopération avec les entreprises vietnamiennes dans le développement du marché des véhicules électriques et des batteries, ainsi que dans la construction d’infrastructures de transport intelligentes.

Les chefs d’entreprise ont exprimé leur intention de revenir bientôt sur le marché vietnamien et ont espéré un soutien continu dans ce processus.

Lors d’une rencontre avec le directeur du groupe Sungai Budi, Oey Alfred, le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les résultats de la coopération dans l’agriculture, en particulier dans la production de produits à base de noix de coco et de canne à sucre, entre l’entreprise et les partenaires vietnamiens.

Il a affirmé que le Vietnam dispose de nombreux autres secteurs forts et qu’il reste une grande marge de progression pour élargir la coopération, notamment dans les secteurs de la pêche et des aliments halal.

Le leader du Parti a souligné que le Vietnam et l’Indonésie sont désormais confrontés à la nécessité d’un développement économique rapide dans un contexte de nombreux défis mondiaux. Les deux pays devraient donc renforcer leur coopération pour atteindre leurs objectifs de développement.

Le Vietnam crée toujours les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères, y compris celles d’Indonésie, investissent et fassent des affaires dans le pays, a-t-il affirmé.

Le Vietnam appelle à davantage d’investissements étrangers, y compris ceux des entreprises indonésiennes, à promouvoir le commerce des produits agricoles - en particulier le riz et le sucre - et à renforcer la coopération en matière de transfert de technologie agricole, contribuant ainsi à approfondir les liens entre le Vietnam et l’Indonésie, a-t-il poursuivi.

Oey Alfred a pour sa part exprimé son espoir de voir se renforcer les partenariats dans le domaine agricole entre Sungai Budi et les entreprises vietnamiennes.

Il a noté que son groupe a collaboré efficacement avec le groupe TTC AgriS pour appliquer la science à l’agriculture de haute technologie et aux chaînes de valeur agricoles en Indonésie, en particulier dans les secteurs de la canne à sucre et de la noix de coco.

Recevant le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne (KADIN), Anindya Bakrie, le leader du Parti a apprécié la coopération pratique et efficace de la chambre dans la promotion des investissements et du commerce ainsi que dans le renforcement des bonnes relations bilatérales.



Il a souligné que le fort développement des relations entre le Vietnam et l’Indonésie au cours des dernières années a fourni une base solide aux entreprises des deux pays pour élargir leur coopération, notant un énorme potentiel de collaboration future. Il a exprimé sa confiance dans les perspectives de coopération à long terme et durable entre les entreprises des deux parties dans la période à venir, ce qui contribuera à améliorer le niveau de vie des populations des deux pays.



Le secrétaire général Tô Lâm a déclaré qu’il espérait que la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et KADIN renforceraient la coopération ainsi que les échanges de délégations et le partage d’informations, tout en aidant les entreprises à explorer les opportunités d’investissement.



Il a déclaré que le Vietnam poursuivra la réforme administrative pour faciliter l’investissement et la coopération des entreprises au Vietnam, et s’engagera à accompagner et à soutenir les activités d’investissement des entreprises indonésiennes, apportant de plus grands avantages à toutes les parties et contribuant à élever les relations Vietnam-Indonésie à une nouvelle hauteur.



Anindya Bakrie a pour sa part déclaré qu’en tant qu’organisation représentant les entreprises indonésiennes, y compris les entreprises publiques, les sociétés privées et les coentreprises, la KADIN sert de passerelle pour les relations et les consultations commerciales, à la fois entre les entreprises et entre les entreprises et le gouvernement.



Il a suggéré qu’au cours de la période à venir, le Vietnam soutiendra les entreprises membres de la KADIN pour renforcer la coopération commerciale et d’investissement, en particulier dans les hautes technologies, l’économie verte, l’économie numérique, l’économie marine et l’industrie des semi-conducteurs. Il a également appelé à la promotion de la coopération commerciale et à la signature d’un accord de coopération entre les deux chambres. – VNA/VI