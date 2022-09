Le leader du Parti préside une réunion sur des projets importants

Les membres du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti se sont exprimés sur des projets importants lors de leur réunion des 9 et 10 septembre sous la présidence du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Les projets comprennent ceux sur la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période; l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation du pays jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Au menu figurent également l’examen de la mise en œuvre de 10 ans de la résolution n°10 du Bureau politique en date du 18 janvier 2002 sur la promotion du développement socio-économique et l’assurance de la défense et de la sécurité nationales dans les Hauts Plateaux du Centre et la conclusion n°12 en date du 24 octobre 2011 sur la poursuite de la mise en œuvre de la résolution n°10.

Ils ont également discuté de l’examen de la mise en œuvre de la résolution n°53-NQ/TW du Bureau politique en date du 29 août 2005 sur la promotion du développement socio-économique et l’assurance de la défense et de la sécurité nationales dans la région du Sud-Est et la région économique clé du Sud d’ici 2010 avec orientations à l’horizon 2020, ainsi que la conclusion n°27-KL/TW en date du 2 août 2012 sur la poursuite de la mise en œuvre de la résolution.

Vue de la réunion réunion des 9 et 10 septembre à Hanoi. Photo: VNA

S’adressant à la réunion, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a hautement apprécié les opinions des participants, qui ont été soigneusement préparées avec un sens élevé des responsabilités.

Il a chargé les agences compétentes d’acquérir les idées du Bureau politique et les organes compétents pour achever les projets et en faire rapport au Bureau politique, afin que le rapport puisse être soumis au 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat.

Les organes ont également été invités à perfectionner et à publier les résolutions du Bureau politique sur la promotion du développement socio-économique et l’assurance de la défense et de la sécurité nationales dans la région du Sud-Est et les Hauts Plateaux du Centre, permettant aux secteurs et localités concernés de les mettre en œuvre. – VNA/VI