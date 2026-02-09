Le leader du Parti présente ses vœux du Têt au chercheur Nguyên Dinh Tu

À l’occasion du Têt traditionnel 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rendu visite, le 9 février, et présenté ses vœux du Nouvel An au chercheur Nguyên Dinh Tu, à son domicile dans le quartier de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de cette visite, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est enquis avec sollicitude de l’état de santé et des conditions de vie du chercheur et de sa famille.

Il a exprimé sa profonde reconnaissance pour les apports précieux de Nguyên Dinh Tu dans les domaines de la recherche, de la collecte documentaire et de la transmission des valeurs culturelles traditionnelles, contribuant ainsi à enrichir la vie culturelle et spirituelle de la communauté locale et à éduquer les jeunes générations.

Selon le leader du Parti, le chercheur Nguyên Dinh Tu constitue un exemple lumineux de dévouement au travail intellectuel, d’apprentissage tout au long de la vie et d’engagement constant au service de la société et de la nation.

Il a également rappelé que, ces dernières années, le Parti et l’État ont toujours accordé une attention particulière à la prise en charge des personnes âgées, en mettant en œuvre des politiques concrètes destinées à honorer et à soutenir les citoyens exemplaires menant une vie active, saine et utile, et apportant des contributions significatives à la société.

le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (droite) et le chercheur Nguyên Dinh Tu. Photo: VNA

De son côté, le chercheur Nguyên Dinh Tu s’est dit profondément ému par l’attention portée par les dirigeants du Parti et de l’État.

Il s’est réjoui de constater les avancées et le développement du pays au cours de ces dernières années et a exprimé sa ferme conviction que, sous la direction clairvoyante du Parti, le Vietnam poursuivra son essor, tandis que le niveau de vie de la population continuera de s’améliorer.

Né en 1920 dans la province de Nghê An, chercheur prolifique Nguyên Dinh Tu est une figure de proue de la recherche historique et géographique, reconnu pour ses contributions exceptionnelles à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages de grande valeur scientifique. Dès l’âge de 20 ans, il publiait ses premiers travaux dans la presse et n’a jamais cessé depuis de consacrer son énergie à la recherche. Parmi ses œuvres majeures figurent des études approfondies sur la toponymie et la géographie culturelle telles que l’ouvrage Gia Đinh - Sài Gon - Thành phô Hô Chi Minh : dặm dài lịch sử, 1698-2020 (Gia Đinh - Saigon - Hô Chi Minh-Ville, un long chemin historique, 1698-2020) ; Đường phố nội thành Thành phô Hô Chi Minh (Les rues intramuros de Hô Chi Minh-Ville) ; Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (Le colonialisme français dans le Sud). -VNA/VI