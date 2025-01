Le leader du Parti exige de lever les obstacles institutionnels à la science et à la technologie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, préside la première réunion du Comité de pilotage central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, à Hanoi, le 20 janvier. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a appelé lundi 20 janvier à se concentrer sur la mise en œuvre des tâches d’innovation et de transformation numérique, en particulier sur la suppression des obstacles institutionnels au développement de la science et de la technologie.

Le leader du Parti a réitéré cette demande en présidant la première réunion du Comité de pilotage central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique à Hanoi.

Il a demandé au Comité de pilotage central de veiller à l’efficacité, d’éviter les formalités et de promouvoir le rôle de chaque membre. Les tâches doivent être clairement attribuées, avec des indicateurs de progression et de mesure spécifiques.

Le secrétaire général Tô Lâm a également appelé à ce que les experts et les organisations de base soient entendus afin d’identifier et de résoudre les problèmes urgents et émergents.

En ce qui concerne le programme de travail 2025, il s’est globalement mis d’accord avec le projet de tâches clés et spécifiques élaboré par le Bureau du Comité central du Parti, la permance du Comité de pilotage central.

Il a suggéré de continuer à compléter les questions qui découlent de la pratique au cours du processus de mise en œuvre, ainsi que l’ensemble des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW sur les progrès dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale pour en évaluer les résultats et éliminer rapidement les goulots d’étranglement.

En outre, le pays a appelé à réaliser une série de tâches clés au premier trimestre 2025, telles que l’élaboration d’un plan d’action pour mettre en œuvre la résolution susmentionnée, la réforme du mécanisme financier dans le domaine de la science et de la technologie, la simplification des procédures administratives et l’attraction des talents.

Les ministères et les branches doivent se coordonner étroitement pour mettre en œuvre des projets tels que l’énergie nucléaire et éolienne et le développement des infrastructures technologiques, créant ainsi une base pour le développement de la science et de la technologie et la transformation numérique nationale.

Le leader du Parti a appelé les membres du Comité de pilotage central à élaborer de manière proactive des plans d’action individuels pour mener à bien les tâches assignées, en garantissant une grande détermination et une grande responsabilité dans la mise en œuvre des objectifs de la résolution. – VNA/VI